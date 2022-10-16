Orkun coştu, Feyenoord kazandı!

Hollanda Ligi 10. hafta mücadelesinde Feyenoord, AZ Alkmaar ile karşı karşıya geldi.



AFAS Stadion'da oynanan mücadeleyi Feyenoord 3-1 kazandı. Feyenoord'a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada penaltıdan Orkun Kökçü, 56. dakikada Szymanski ve 82. dakikada Danilo kaydetti. AZ Alkmaar'ın tek golü 26. dakikada Odgaard'dan geldi.



Milli oyuncu Orkun Kökçü, Feyenoord'un 3. golünün de asistini yapan isim oldu.



Alınan bu sonucun ardından Feyenoord, AZ Alkmaar ile puanını eşitledi.(23)



Ligin bir sonraki haftasında Feyenoord, Fortuna Sittard ile karşılaşacak. AZ Alkmaar ise Exelsior ile karşılaşacak.





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