Orkun asist yaptı Benfica kazandı

Portekiz Premier Lig karşılaşmasında Benfica deplasmanda Braga'yı 1-0 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Orkun asist yaptı Benfica kazandı
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18 Aralık 2023 01:35
Portekiz Premier Lig 14. hafta karşılaşmasında Benfica deplasmanda konuk olduğu Braga'yı 1-0 mağlup etti.

Benfica'ya galibiyeti getiren golü Orkun Kökçü'nün asistinde 3. dakikada Casper Tengstedt kaydetti.

Braga'da Serdar Saatçı ilk 11'de başladığı karşılaşmada 55. dakikada oyundan çıkarken, Orkun Kökçü ise 90. dakika sahada kaldı.

Benfica bu galibiyetle puanını 33'e yükseltirken, Braga ise 29 puanda kaldı.

Benfica bir sonraki karşılaşmasında sahasında Famalicao'yu ağırlarken, Braga deplasmanda Casa Pia'ya konuk olacak.

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