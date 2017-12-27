Beşiktaş'ın genç oyuncusu Orkan Çınar'ın, Süper Lig'den talipleri olduğu öğrenildi.Beşiktaş'ın yıldızlarla dolu kadrosunda sadece 3 maçta forma giyebilen 21 yaşındaki orta saha oyuncusunu Gençlerbirliği ile Göztepe'nin istediği bildirildi.Yönetim, teknik direktör Şenol Güneş'in raporuna göre Orkan'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak bu iki takımdan birine gönderebilir.