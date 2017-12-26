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Orkan Çınar'a teklif; karar Şenol Güneş'te...

Kara Kartal'ın genç oyuncusu Orkan Çınar'a, Süper Lig'den transfer teklifleri geliyor

Orkan Çınar'a teklif; karar Şenol Güneş'te...
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26 Aralık 2017 09:53
Beşiktaş'ın genç oyuncusu Orkan Çınar'ın, Süper Lig'den talipleri olduğu öğrenildi.

Beşiktaş'ın yıldızlarla dolu kadrosunda sadece 3 maçta forma giyebilen 21 yaşındaki orta saha oyuncusunu Gençlerbirliği ile Göztepe'nin istediği bildirildi.

Yönetim, teknik direktör Şenol Güneş'in raporuna göre Orkan'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak bu iki takımdan birine gönderebilir.



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