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Orkan Çınar transferini Tanju Çolak açıkladı!

Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen ve kiralık gönderilmesi beklenen 22 yaşındaki oyuncusu Orkan Çınar için Adana Demirspor Sportif Direktörü Tanju Çolak, açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Fotomaç
Orkan Çınar transferini Tanju Çolak açıkladı!
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07 Ağustos 2018 15:13
Kadrosuna birçok yıldız ismi katan Adana Demirspor'da, Orkan Çınar harekatı sürüyor.

Beşiktaş'ta forma giyen 23 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiklerini doğrulayan Sportif Direktör Tanju Çolak, "Orkan transfer listemizde var ve başkanlar görüştü. Her an her şey olabilir. Ama transfer işi hemen olmuyor" ifadelerini kullandı.

Orkan Çınar, geçtiğimiz sezonun 2. yarısında Beşiktaş'tan Konyaspor'a kiralanmış, burada çıktığı 11 karşılaşmada 1 gol atmayı başarmıştı.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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