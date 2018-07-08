Beşiktaş'ın Slovakya kampında dikkat çeken isimlerden biri Orkan Çınar oldu.Geçen sezonun ikinci yarısını Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da kiralık olarak geçiren Orkan Çınar, yarım dönemlik kontratının sona ermesinin ardından Kara Kartal'a geri dönmüştü.Beşiktaş'ın Slovakya kampına katılan ve çalışmalarını sürdüren başarılı kanat oyuncusu, ortaya koyduğu hırslı futbolla teknik direktör Şenol Güneş'in gözüne girmeyi başardı.Orkan Çınar, Slovakya kampında son durumuyla ilgili olarak basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Forma yarışında ben de varım. Elimden geleni yapıp hocamızdan görevi kapmaya çalışacağım" dedi.