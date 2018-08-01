Orkan Çınar için transfer girişimi! Hücum bölgesindeki alternatifleri çoğaltmak isteyen Sivasspor'da teknik direktör Tamer Tuna, Orkan Çınar'ı istedi.
Geçen sezon Beşiktaş'ın Konyaspor'a kiraladığı Orkan, lig bitince Beşiktaş'a geri dönmüştü. Yiğidolar, genç kanat oyuncusunu kiralık olarak kadroya katmayı planlıyor.
Bu konuda önümüzdeki günlerde Siyah-Beyazlı kulübe teklif yapılacağı belirtildi.
Öte yandan kısa bir süre önce başkan Mecnun Otyakmaz da Orkan Çınar ile ilgilendiklerini doğruladı.
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Geçen sezon Beşiktaş'ın Konyaspor'a kiraladığı Orkan, lig bitince Beşiktaş'a geri dönmüştü. Yiğidolar, genç kanat oyuncusunu kiralık olarak kadroya katmayı planlıyor.
Bu konuda önümüzdeki günlerde Siyah-Beyazlı kulübe teklif yapılacağı belirtildi.
Öte yandan kısa bir süre önce başkan Mecnun Otyakmaz da Orkan Çınar ile ilgilendiklerini doğruladı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın