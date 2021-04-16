Orkan Çınar: "Hak ettiğimiz 1 puanı aldık"

Ankaragücü'nün hücum oyuncusu Orkan Çınar, Beşiktaş maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Orkan Çınar: 'Hak ettiğimiz 1 puanı aldık'
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16 Nisan 2021 21:52
Ankaragücü'nde forma giyen Orkan Çınar, Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

HAK ETTİĞİMİZ BİR PUANI ALDIK

"Burada oynamak çok güzel bir duygu. Takım arkadaşlarımın hepsini tebrik ediyorum, çok savaştık. Talihsiz goller yedik ama futbolda bunlar var. Hak ettiğimiz 1 puanı aldık. Beşiktaş'ta çok güzel zamanlarım geçti. Aile gibiydik, hala öyleyiz. Dorukhan, Utku ve Larin ile hepsiyle aram iyi. Bugün kesinlikle kazanmak istiyorduk yine de 1 puan çok iyi. Bizim için iyi oldu çünkü öbür takımlar kaybetti."



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