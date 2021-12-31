Origi'ye Juventus kancası!

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, Liverpool'da fazla forma şansı bulamayan Divock Origi'yi transfer etmek için girişimlere başladığı öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Origi'ye Juventus kancası!
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31 Aralık 2021 16:06
Juventus'un, Liverpool'da forma giyen Divock Origi'yi transfer etmek istediği iddia edildi.

La Gazzetta dello Sport'a göre İtalyan devinin forvet transferi için en ciddi adayının Origi olduğu belirtildi.

Haberde ayrıca Juventus'un PSG'de forma giyen Mauro İcardi ve Manchester United'ın tecrübeli forveti Edinson Cavani ile ilgilendiği ancak görüşmelerin olumsuz sonuçlandığı ifade edildi.

Origi, bu sezon Liverpool formasıyla 10 maçta forma giydi, 5 gol ve 2 asist yaptı.


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