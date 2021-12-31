Origi'ye Juventus kancası!

Juventus'un, Liverpool'da forma giyen Divock Origi'yi transfer etmek istediği iddia edildi.



La Gazzetta dello Sport'a göre İtalyan devinin forvet transferi için en ciddi adayının Origi olduğu belirtildi.



Haberde ayrıca Juventus'un PSG'de forma giyen Mauro İcardi ve Manchester United'ın tecrübeli forveti Edinson Cavani ile ilgilendiği ancak görüşmelerin olumsuz sonuçlandığı ifade edildi.



Origi, bu sezon Liverpool formasıyla 10 maçta forma giydi, 5 gol ve 2 asist yaptı.





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