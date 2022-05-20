Origi Liverpool'dan Milan'a transfer oluyor

Liverpool'da sözleşmesi sona erecek olan Belçikalı forvet Divock Origi'nin Milan'ın teklifini kabul ettiği belirtildi.



The Athletic'in haberine göre Origi'nin kişisel şartları üzerine yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği ve Belçikalı golcünün Milan'la anlaşma sağladığı belirtildi. Sözleşmesini uzatabilmek için performans maddesi bulunan ancak bu maddeyi aktif edecek performans sergilemeyen Origi'nin kulüpten ayrılacağı belirtildi.



Bu sezon Premier Lig'de 7 maça çıkan 27 yaşındaki Origi, 3 gol 1 asistlik katkı sağladı.





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