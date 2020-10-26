Orhun Ene'den görevi bırakma kararı!

TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, görevi bırakma kararı aldığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Orhun Ene'den görevi bırakma kararı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Ekim 2020 14:35
 ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, başantrenör Orhun Ene'nin görevi bırakma kararı aldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2015 yılından bu yana Bursa temsilcisinde başantrenör olarak çalışmaya devam eden Orhun Ene'nin görevi bıraktığı bildirildi.

Deneyimli koçun, görevi boyunca birçok başarıya imza attığı vurgulanan açıklamada, "TOFAŞ ailesine 2015-2016 sezonu öncesi katılan, duruşu, karakteri ve iletişimiyle örnek bir spor adamı olan koçumuz Orhun Ene'ye, kulübümüze ve Bursa basketboluna yaptığı değerli katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz." denildi.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için