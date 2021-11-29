Orhun Ene: 'Kötü başladık ama reaksiyon verdik'

FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu ikinci maçında Büyük Britanya'yı 84-67 yenen A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü Orhun Ene, iyi oynamamalarına rağmen güzel bir sonuca imza attıklarını söyledi.



Ene karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Büyük Britanya karşısında önemli bir galibiyet aldık ama biz bugün de iyi oynamadık. Kötü başladığımız ama sonrasında reaksiyon verdiğimiz bir maç oldu. Ev sahibi olmanın getirdiği avantajı kullandık." dedi.



Ritim yakalayamadıklarını belirten Ene, "Burada kazanmamız bir şeyi telafi etmedi. Belarus maçını unutmuyoruz. Deplasman galibiyetine ihtiyacımız var. Takımın karakteri güzel. Bu karşılaşmada iki karar verici oyuncu bizimleydi. Melih ve Shane Larkin'in katkısı önemliydi. Ama onlar da olmasa iki maç arasında bu kadar fark olmamalıydı. Kazandığımız için seviniyoruz ama deplasmanda kaybettiğimiz Belarus maçı için de üzülmemiz gerekiyor. Buralarda daha iyi olmak için daha doğru mesajlar almamız lazım. Galibiyetler çabuk geçse de mağlubiyetler kalıcı oluyor. İnsan da daha çok şey öğreniyor." diye konuştu.



Türk oyuncuların bu sistemde ve ritimde kalmasının zor olduğuna dikkati çeken Ene, "Tolga ve Metecan inişler çıkışlar yaşıyor. Buğrahan çok değerli bir oyuncu. Onların da ayrı hazırlık yapması gerekiyor. Kulüp ortamlarında bu oyuncular yeterli süre alamasa da daha fazla hazırlık yapmaları gerekiyor. Kimsenin niyeti kötü değil ama en fazla mağdur olan da milli takım. Avrupa Ligi'ne giden oyuncuları alma ve antrenman yapma şansımız yok. Bu kadar kısa sürede bu kadar tecrübeli oyuncuyla herkesin hazır gelmesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.





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