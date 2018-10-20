Orhun Ene: 'Böyle mağlubiyet istemezdik'

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında konuk olduğu Afyon Belediyespor'a 96-85 yenilen TOFAŞ'ın başantrenörü Orhun Ene, kendi karakterlerini ve basketbollarını ortaya koyamadıklarını söyledi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Orhun Ene, çok sayıda genç oyuncuya sahip olduklarını vurgulayarak, "Bu anlamda hem tecrübeli hem de genç oyuncularımızın her maçı çok iyi oynaması lazım. Gerekli performansa ulaşamadığımız zaman, böyle sonuçlarla karşılaşıyoruz." diye konuştu.
Sonuçtan dolayı Afyon Belediyespor'u tebrik eden Ene, "Onlar iyi hazırlanmışlar. Enerjileri de çok yüksekti. Bu anlamda önümüzde çok maçımız var. Burada hatalarımızı görür, ders alır ve düzeltmeye çalışırız. ULEB Avrupa Kupası maçlarımızı da düşünerek, önümüze bakmamız lazım. Böyle bir mağlubiyet almak istemezdik ama basketbolun ve sporun içerisinde bu var." ifadelerini kullandı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Orhun Ene, çok sayıda genç oyuncuya sahip olduklarını vurgulayarak, "Bu anlamda hem tecrübeli hem de genç oyuncularımızın her maçı çok iyi oynaması lazım. Gerekli performansa ulaşamadığımız zaman, böyle sonuçlarla karşılaşıyoruz." diye konuştu.
Sonuçtan dolayı Afyon Belediyespor'u tebrik eden Ene, "Onlar iyi hazırlanmışlar. Enerjileri de çok yüksekti. Bu anlamda önümüzde çok maçımız var. Burada hatalarımızı görür, ders alır ve düzeltmeye çalışırız. ULEB Avrupa Kupası maçlarımızı da düşünerek, önümüze bakmamız lazım. Böyle bir mağlubiyet almak istemezdik ama basketbolun ve sporun içerisinde bu var." ifadelerini kullandı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın