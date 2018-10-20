Orhun Ene: 'Böyle mağlubiyet istemezdik'

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında konuk olduğu Afyon Belediyespor'a 96-85 yenilen TOFAŞ'ın başantrenörü Orhun Ene, kendi karakterlerini ve basketbollarını ortaya koyamadıklarını söyledi.Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Orhun Ene, çok sayıda genç oyuncuya sahip olduklarını vurgulayarak,diye konuştu.Sonuçtan dolayı Afyon Belediyespor'u tebrik eden Ene,ifadelerini kullandı.