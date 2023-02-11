Orhan Tatar: "2 dakika sarsıldı, 500 atom bombası etkisinde"

AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Orhan Tatar: '2 dakika sarsıldı, 500 atom bombası etkisinde'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Şubat 2023 12:31
AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerle ilgili açıklama yaptı.

Prof. Dr. Orhan Tatar, "65 saniye boyunca yıkıcı bir etki yaptığını söylüyoruz. Uzun bir süre ama 65 saniye etkili olduğunu söylüyoruz. İkinci deprem 2 dakika boyunca çok ciddi şekilde sarsıldı. 500 tane atom bombasının yarattığı etkiye enerjiye sahip. Bu kadar basit ve net." dedi.

Tatar, "İkinci konu, Şu ana kadar 2 binin üzerinde artçı sarsıntı meydana geldi ve halen devam ediyor. Sıradan artçı sarsıntılar değil. Çoğunluğu 4'ün üzerinde. Ne olursunuz sosyal medya üzerinden, farklı yerlerden ulaşan hiçbir bilgiye, görüntüye inanmayın." ifadelerini kullandı.

'VOLKANİK PATLAMA' İDDİALARI

'Volkanik patlama' iddialarıyla ilgili de konuşan Tatar, 'Göksun'da gözlemlerimiz, bölgede herhangi bir lav akması, volkanik kül, petrol veya gaz çıkışı olmadığı yönündedir. İddialar yalan. Volkanik patlama yaratacak kayaç grubu yok.' dedi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SPORX ÖNERİYOR
www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ