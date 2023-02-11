Orhan Tatar: '2 dakika sarsıldı, 500 atom bombası etkisinde'

AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerle ilgili açıklama yaptı.



Prof. Dr. Orhan Tatar, "65 saniye boyunca yıkıcı bir etki yaptığını söylüyoruz. Uzun bir süre ama 65 saniye etkili olduğunu söylüyoruz. İkinci deprem 2 dakika boyunca çok ciddi şekilde sarsıldı. 500 tane atom bombasının yarattığı etkiye enerjiye sahip. Bu kadar basit ve net." dedi.



Tatar, "İkinci konu, Şu ana kadar 2 binin üzerinde artçı sarsıntı meydana geldi ve halen devam ediyor. Sıradan artçı sarsıntılar değil. Çoğunluğu 4'ün üzerinde. Ne olursunuz sosyal medya üzerinden, farklı yerlerden ulaşan hiçbir bilgiye, görüntüye inanmayın." ifadelerini kullandı.



'VOLKANİK PATLAMA' İDDİALARI



'Volkanik patlama' iddialarıyla ilgili de konuşan Tatar, 'Göksun'da gözlemlerimiz, bölgede herhangi bir lav akması, volkanik kül, petrol veya gaz çıkışı olmadığı yönündedir. İddialar yalan. Volkanik patlama yaratacak kayaç grubu yok.' dedi.





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