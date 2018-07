- "Kentin havasına alışmak önemli"

657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin favorileri arasında gösterilen başpehlivan Orhan Okulu, Trakya'nın havasına alışmak için her yıl organizasyondan bir hafta önce Edirne'ye geliyor.Kırkpınar öncesi minderde hafif antrenmanlar yapan Orhan Okulu, son hazırlıklarını antrenörü Kemal Yılmaz idaresinde kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışmalarla sürdürüyor.Katıldığı müsabakalarda genellikle atak güreş tercih eden Orhan Okulu, savunma ağırlıklı güreşi sevmiyor.Çayırda cazgırlarca "Geri vitesi olmayan pehlivan" diye anons edilen Orhan Okulu, rakiplerini iterek yormasıyla ünlü.Güreşte kendine has taktikleri olan Orhan Okulu, Edirne'nin havasına ve Kırkpınar'ın atmosferine alışmak için de her yıl bu kente organizasyondan bir hafta önce geliyor.Orhan Okulu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 yıldır yağlı güreşte çeşitli kategorilerde birçok madalya kazandığını, en büyük başarısının ise 2015 yılındaki Kırkpınar başpehlivanlığı olduğunu belirtti.Edirne'ye her yıl Kırkpınar'dan bir hafta önce geldiğini, hafif antrenmanlarla organizasyon için hazırlıklarını tamamladığını aktaran Orhan Okulu, "Erken gelerek kentin havasına ve Kırkpınar'ın atmosferine alışıyorum. Bunun bana avantaj sağlayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.Kırkpınar'da altın kemeri kazanarak Antalya'ya götürmeyi hedeflediğini belirten Orhan Okulu, "Üç yıl üst üste altın kemeri alarak bir tarih yazmak istiyorum. Her pehlivanın hayalini Kırkpınar'daki altın kemer süsler. Kırkpınar bizim olimpiyatımız." şeklinde konuştu.Orhan Okulu, katıldığı organizasyonlarda atak güreştiğini anlattı.Atak güreşin kendisine avantaj sağladığını vurgulayan Orhan Okulu, "Bazı rakiplerim benden 25-30 kilo daha ağır. Ağır oldukları için ben de mecbur kondisyon ağırlıklı çalışıp atak güreşiyorum. Atak güreş ağır rakiplere karşı avantaj sağlıyor. Rakibi yorup, kesilmesini sağlayıp, yeniyorum." değerlendirmesinde bulundu.Orhan Okulu'nun antrenörü Kemal Yılmaz ise Kırkpınar'a yaklaşık 8 aydır hazırlandıklarını belirtti.Geçen sene finalde kaybettikleri altın kemeri bu sene kazanmak için Sarayiçi Er Meydanı'na çıkacaklarını aktaran Yılmaz, "Amacımız altın kemeri Antalya'ya götürmek. Her yıl Edirne'ye biraz erken geliyoruz. Sporcuların buranın atmosferi ve havasına alışması için. Ter ve kondisyon antrenmanları yapıyoruz. Baş ve baş altında iddialıyız. İnşallah iki kategoride de altın kemeri Antalya'ya götürürüz." diye konuştu.Kırkpınar'da sürekli atak güreşler yapan Orhan Okulu'nun çocukluğundan beri bu alışkanlığını değiştirmediğini vurgulayan Yılmaz, atak güreş olarak bilinen paça kasnak güreşinin göze daha hoş geldiğini vurguladı.Sürekli atak güreşin bir sporcu için bazen dezavantaj oluşturabileceğini kaydeden Yılmaz, "Atak güreş Okulu'ya yakışıyor. Sürekli paça kasnak saldırıyor. Orhan, atak güreşe alıştığı için genelde savunma yapmıyor. Tabii ki bazen bunun dezavantajlarını yaşıyoruz. Bazen sıkıntılı güreşler de yaşadık bu yüzden. Ancak genelde atak güreş göze hoş geliyor. Orhan da başarılı bir şekilde güreşiyor." şeklinde görüş belirtti.