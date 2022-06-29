Orhan Okulu, altın kemeri geri istiyor

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde iki kez altın kemer kazanan başpehlivan Orhan Okulu, güreşlerde kürsünün ilk basamağına çıkıp yeniden altın kemeri kuşanmayı hedefliyor.



661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 1-3 Temmuz'da Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda düzenlenecek.



Kırkpınar'ın favori başpehlivanlarından Okulu, dualı çayırdaki güreşlere Antalya'daki kampla hazırlandı.



Güreşler öncesi son antrenmanlarını Edirne'de yapan Okulu, AA muhabirine, güreşlerdeki tek hedefinin altın kemer olduğunu söyledi.



Okulu, güzel bir hazırlık sezonu geçirdiğini, kendisini Kırkpınar'a hazır hissettiğini ifade etti.



Kırkpınar havasına girmek için güreşlerden birkaç gün önce Edirne'ye geldiklerini belirten Okulu, şunları kaydetti:



"7-8 aylık güzel bir kış hazırlık sezonu yaşadık, haftanın 6 günü antrenman yaptık. Kırkpınar'a bir ay kala kampa girdik ve tempomuzu artırdık. Kampımız çok verimli geçti, bu arada her hafta güreşlere katıldık. Performansım iyi düzeyde, inşallah 2015 ve 2018'de olduğu gibi burada altın kemeri kazanmak istiyorum."



Geri vitesi yok



Okulu, atak güreşi sebebiyle cazgırların kendisini "geri vitesi olmayan pehlivan" olarak nitelendirdikleri dile getirdi.



Sürekli saldıran bir tekniği olduğunu belirten Okulu, "Kondisyon ağırlıklı antrenmanlar yapıyorum. Çünkü benden boy olarak uzun ve kilo olarak ağır güreşçiler var. Onları kondisyonumla yorarak ve geriletmeye çalıştığım için böyle bir lakap taktılar." diye konuştu.



Okulu'nun antrenörü Kemal Yılmaz da güzel bir hazırlık sezonu yaşadıklarını, Kırkpınar'ı başarıyla tamamlamayı hedeflediklerini ifade etti.





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