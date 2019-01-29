Orhan Kaynak: 'Galatasaray'a karşı yetmedi'

Teknik Direktörü4-1 mağlup oldukları maçın ardından iyi bir futbol izlettirdiklerini söyledi.Göreve yeni başladıklarını aktaran Kaynak, "Güzel bir futbol oynamaya çalıştık. Rakip sahada topla oynarken atak bitirmeden Galatasaray hızlı hücumlarla etkili oldu. İlk yarıda girdikleri 3 pozisyonun 2'si gol oldu. Futbolcularım, ikinci yarıda kendi oyunumuzu oynamaya çalıştı ancak topun sizde olması galip gelmeye yetmiyor. Atak bitirip sonuç almanız gerekiyor. İyi bir futbol izlettirdiğimizi düşünüyorum. Kupada buraya kadar geldiğimiz için oyuncularımızı kutluyorum. Galatasaray'ı tebrik ediyor ve bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Biz ligimizde play-off oynayıp bir üst lige çıkmaya çalışacağız." şeklinde görüş belirtti.Orhan Kaynak, transfer döneminin bitimine kadar sağ beke ve sağ kanada birer oyuncu almaya çalışacaklarını sözlerine ekledi.