Orhan Kaynak: 'Beklemediğimiz bir sonuçtu'

Palut: "Oyunun kontrolü elimizdeydi"

Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Hatayspor'a 1-0 mağlup olan Tetiş Yapı Elazığspor'un teknik direktörü Orhan Kaynak, kazanmaları gereken bir karşılaşmayı puansız tamamladıklarını söyledi.Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Orhan Kaynak, kendilerini coşkuyla destekleye taraftarlarına galibiyet sevinci yaşatamamanın üzüntüsü içinde olduklarını kaydetti.Geride kalan haftada Adana Demirspor'a karşı deplasmanda aldıkları galibiyetin ardından, Hatayspor'u da yenmek için sahaya çıktıklarını aktaran Kaynak, şöyle konuştu:"Oyuncularımız ilk yarı istediğimiz taktik anlayışta başarılı oldular ve rakibe pozisyon vermediler. Belki biz de pozisyona giremedik ama ikinci yarının başında özellikle yediğimiz gole kadar, rakibi eksik yakaladığımız hızlı hücumlarda son pasları iyi değerlendiremedik. Hem bu son paslar ve son vuruşlar hem de atak bitirme de sıkıntımız vardı. Ayrıca, Eren Çinkılınç'ın arka arkaya iki sarı kart görerek kırmızı kartla oyun dışında kalmasının akabinde çabuk gol yememiz, bizim dengemizi bozdu. Özellikle son 10 dakikada Diarra ile yine iki pozisyona girdik ama değerlendiremedik. Hiç beklemediğimiz bir sonuçtu. Geçen haftaki Adana Demirspor maçının devamında bir galibiyet serisinin başlangıcı olabileceğini düşünmüştük. Tabii her hafta problemler yaşanıyor, yönetim de istifa etti."Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, rakiplerinin, Adana Demirspor deplasmanında aldığı önemli bir galibiyetin morali ile karşılarına çıktığını dile getirdi.Tetiş Yapı Elazığspor deplasmanının kendileri için zor olacağını tahmin ettiklerini aktaran Palut, şunları kaydetti:"Maça iyi başladık ve oyunun kontrolü elimizdeydi. Üçüncü bölgede son pas ve vuruş tercihlerinden dolayı golü bulamadık. İkinci yarıya da biz daha etkili başladık. İkinci yarının ortalarından itibaren Tetiş Yapı Elazığspor oyuna ortak oldu. Rakibin tehlikeli olabilecek girişimleri vardı ama 74. dakikada golü bulduk. Rakibin kırmızı kart görmesi sonrası ikinci ve üçüncü golü bulabileceğimiz anlar oldu. Yine burada üçüncü bölgedeki kısırlığımız devam etti. Rakip son ana kadar oyunun içinde kaldı. Uzun toplara döndüler ama iyi savunma yaparak 1-0 kazandık. Oyuncularımı kutluyorum. Tetiş Yapı Elazığspor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum."