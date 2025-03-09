Orhan Ak: 'Yolun sonu şampiyonluk'

Solwie Energy Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Orhan Ak, çok zor bir deplasmandan üç puanla döndükleri için mutlu olduklarını belirtti.



Adanaspor'un yaptığı transferlerle beraber devre arasında Hakan Keleş'in gelmesiyle çok ciddi bir ivme kazandığını dile getiren Ak, şöyle konuştu:



"Takım savunmasını iyi yaparak ayakta durduk. Özellikle giren çıkan bütün oyuncularımız çok katkı sağladı. Şimdi önümüzde ligin lideriyle maçımız var. Ona tamamen konsantre olacağız. Üst üste maçlar oynadık. Fazlasıyla yorgunluklar oldu. Bazı oyunculara çok fazla yük bindi. Ama hepsini çok tebrik ediyorum. Kalite ve karakter olarak iyi bir grup enerjisi olan bir takıma sahibiz. İnşallah sonu şampiyonluk olur. Zaten onun için kuruldu. Çok mutluyuz. Bu galibiyet, taraftarımıza armağanımız olsun."



