Orhan Ak'ın sözleri tartışma yarattı!

Trabzonspor'da Orhan Ak, Ankaragücü maçı sonrası basın toplantısında istifa kararı aldığını açıkladı.



Orhan Ak, basın toplantısında "2.5 senedir burada bir aile olduğumuz için kalmamı rica ettiler. Daha uzun süreli bir teklifte de bulundular. Ama buranın sürdürülebilir bir şey olmadığını, haftalık aylık bakılması gerektiğini söyledim. Bu saatten sonra kalmamın hem takıma hem kulübe zarar vereceğini düşündüğüm için oyuncularımla vedalaştım. Açıkçası kalırken de çok içim sinerek kalmadım burada. Çünkü Abdullah hoca istifa ettiği zaman, 'Ekip olarak beraber geldik, beraber gideriz' demiştim başkana" açıklamasında bulunmuştu.



Genç çalıştırıcının özellikle "İçime sinerek kalmadım" sözleri, sosyal medyada ciddi tartışma yarattı.



YEREL BASINDA BÜYÜK ELEŞTİRİ



Ankaragücü deplasmanında alınan 3-1'lik yenilgi ve Trabzonspor'un Türkiye Kupası'ndan elenmesi, yerel basında geniş yer buldu. Trabzon'da yayın yapan gazeteler, yönetimi, oyuncuları ve teknik heyeti eleştiri yağmuruna tuttu. Yerel medyada, 'Son kale de düştü, yanlışların neresinden başlayalım, başımız önde eve döndük', 'Rezalet! Doğan, koca Trabzonspor'u amatör hocaya emanet etti kaçınılmaz son gerçekleşti', 'Hüsran', 'Fırtına havlu attı', 'Hedef bitti, Orhan gitti' başlıkları atıldı.





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