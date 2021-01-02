Orgill: 'Sonuna kadar mücadele ettik'

Antalyaspor'un Galatasaray ile deplasmanda 0-0 berabere kaldığı maçın ardından Dever Orgill açıklamalarda bulundu.



Hatayspor'a farklı kaybettikleri maçtan dersler çıkarttıklarını dile getiren Orgill, "Geçen hafta çok iyi bir performans gösterememiştik. Bugün sonuna kadar savaştık, mücadele ettik. Kompakt halinde oynadık. Takımımla gurur duyuyorum. Kazanamasak da iyi yoldayız. Böyle devam etmeliyiz" dedi.



Performansı hakkıonda da konuşan Orgill, "Şanssız bir şekilde hala gol atamadım. Savaşmaya devam ediyorum. Goller kendiliğinden gelecektir. Ancak, daha önemli olan takımın puan kazanması. Böyle devam edersek goller de atarım" şeklinde konuştu.



HAKAN ÖZMERT: "PLANA SADIK KALDIK"



Hakan Özmert ise maç sonu açıklamasında; "Son 2 haftadır kaybediyorduk. Geçen maç ağır bir mağlubiyet aldık. Bu skor bizi psikolojik açıdan düşürdü. Hocanın belirlediği bir plan vardı. 1-2 gün bunu konuştuk. 90 dakika bu plana sadık kaldık. Kontrataklarda biraz daha sakin kalabilsek belki 3 puan alabilirdik. Bu 2 mağlubiyetten sonra çıkışa ihtiyacımız vardı. Bu puan başlangıç olur umarım. Nuri çok tecrübeli bir oyuncu. Ayakları çok iyi. Fredy ve ben de öyle. Daha çok topa hakim olmamız lazım. Bu kalitemiz var. Nuri'yle oynamak keyif." dedi.



