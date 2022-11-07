Organları bağışlanan Ömer Asaf'ın ailesine Trabzonspor'dan anlamlı davet

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Antalya'da tatil yaptıkları otelin havuzunda boğulma tehlikesi geçiren ve beyin ölümü gerçekleşerek organlarıyla 6 kişiye umut olan Ömer Asaf Durhat'ın ailesini dün akşam oynanan Arabam.com Konyaspor müsabakasında ağırlayarak forma hediye etti.





Antalya'nın Serik ilçesinde 2 ay önce ailesiyle tatil yaptığı otelde havuza giren Ömer Asaf Durhat, boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekilerin yardımıyla kurtarılarak hastanede tedavi altına alınan Ömer Asaf'ın 2 hafta sonra beyin ölümü gerçekleşti. Ailesinin kararıyla organları bağışlanan ve Samsun'da defnedilen Ömer Asaf'ın kalbi, karaciğeri, 2 böbreği ve 2 korneası alınarak Ankara, İzmir ve Antalya'da organ bekleyen 6 hastaya umut oldu.

Trabzonspor taraftarı olan ve takımının maçlarını ailesiyle birlikte takip ettiği öğrenilen Ömer Asaf'ın görüntüleri, dün akşam oynanan Trabzonspor-Arabam.com Konyaspor maçı öncesi skorborda yansıtıldı. Bazı Trabzonsporlu futbolcuların organ bağışıyla ilgili görüşlerinin yer aldığı video karşılaşma öncesi yayınlanarak organ bağışına destek çağrısında bulunuldu.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da organları bağışlanan minik taraftarın anne ve babası Derya ve Mikail Durhat'ı dün akşam oynanan Trabzonspor-Arabam.com Konyaspor maçına davet ederek locada ağırladı. Maçı izlemek için kentte bulunan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ile birlikte aileye baş sağlığı ileten Ağaoğlu, organları bağışlanan oğullarının adının yazılı olduğu Trabzonspor forması hediye etti.