Organize İşler 2 fragmanı izle, Organize İşler oyuncu kadrosu ve konusu

Yılmaz Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda filmin 1 Şubat'ta gösterime gireceğini duyurdu.Organize İşler 2 sinema projesinde, "Sarı Saruhan" adlı lakaba sahip olan Adanalı bıçkın bir delikanlı rolünü canlandıracak Kıvanç Tatlıtuğ sürprizi seyircileri karşıladı. Üstleneceği karakter için yepyeni imajıyla bambaşka bir hale dönüşen ve hayranlarını ise son derece şaşırtan Kıvanç Tatlıtuğ, Organize İşler 2'ye farklı bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Öte yandan Kıvanç Tatlıtuğ, Yılmaz Erdoğan'ın sinema projesi Organize İşler 2 için saç modelini değiştirip bıyık bıraktı. Tüm bunların yanı sıra usta oyuncu Yılmaz Erdoğan da canlandıracağı çete lideri Asım Noyan rolü için kampa girerek, spor ve diyet yardımıyla toplamda 6 kilo verdi.Organize İşler 2 filminin vizyona girmesine az bir süre kala heyecan artmaya başladı. Filmden kareler gelmeye başlarken Organize İşler 2 filminin ilk fragmanı bu hafta yayınlanacak. Filmde Lerzan Berrak karakterini canlandıran Ezgi Mola rolü için 1.5 ayda 10 kilo verirken Yılmaz Erdoğan da Asım Noyan karakteri için 6 kilo verdi.