Organizasyon Komitesinden Paralimpik 2020'de Kovid-19'a karşı "tüm tedbirler alınacak" vurgusu

Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi, Paralimpik Oyunları'nda yarışacak sporcular ile Japon halkının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı korunması için tüm tedbirlerin alınacağını duyurdu.

Organizasyon Komitesinden Paralimpik 2020'de Kovid-19'a karşı 'tüm tedbirler alınacak' vurgusu
Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi, Paralimpik Oyunları'nda yarışacak sporcular ile Japon halkının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı korunması için tüm tedbirlerin alınacağını bildirdi.

Komite Başkanı Haşimoto Seiko ile Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) Başkanı Andrew Parsons, ortak basın toplantısında turnuvaya yönelik değerlendirmede bulundu.

Haşimoto, turnuvada yarışacak paralimpik sporcular ile Japon halkının sağlığının korunması amacıyla Kovid-19'a karşı "tüm tedbirlerin alınacağını" belirterek, "Oyunları en son gününe kadar taşıyacak ve başarıya ulaştıracağız" dedi.

IPC Başkanı Parsons da hem sporcu hem de resmi yetkililerin salgın tedbirlerine uymasını beklediklerini dile getirerek, "Onların ve Japon halkının sağlığı riske edilmeden oyunlar düzenlenecektir." diye konuştu.

Parsons, "Sık sık karşılaştığım 'güvenli bir turnuva düzenleyebilecek miyiz ?' sorusunun cevabı, evet. Güvenle düzenleyemeyecek olsak en başından burada olmazdık." dedi.

160 ülke ve bölgeden yaklaşık 4 bin 400 sporcunun 22 dalda yarışacağı 2020 Tokyo Paralimpik Oyunlarının açılışı bugün yapılacak ve 5 Eylül'e kadar sürecek.

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