Organik Aşk filmi oyuncuları, nerede çekildi

Organik Aşk filmi, Esma ve Bülent'in hikayesini anlatıyor. Bu dikkat çeken filmin adı Organik Aşk oyuncuları da ilgiyle takip edilen isimlerden oluşuyor. Ayrıca Organik Aşk nerede çekildi sorusunun yanıtı da haberimizde. Zengin bir ailenin çocuğu olan Bülent, beceriksiz bir adamdır. Evin babası Celal ailedeki zenginliği sağlayan kişidir. Celal başarılı bir iş adamıdır ancak oğlu Bülent yaşamdaki tek başarısız olduğu konudur. Celal her durumda dünya kadar para harcayarak oğlunun başarısızlıklarını örtbas eder ancak artık bunu sonlandırmak istemektedir.'Organik Aşk' filmi, Muğla'nın birbirinden güzel köylerinde çekildi. Köyceğiz, Ortaca, Dalyan ve Fethiye'de tamamlanan çekimlerde yerel halk da oyuncu olarak yer aldı.Organik Aşk, Bülent ve Esma'nın hikayesini anlatıyor. Beceriksiz bir adam olan Bülent zengin bir ailenin çocuğudur. Ailenin eriştiği zenginlik evin babası Celal sayesindedir. Başarılı bir iş adamı olan Celal'in hayattaki tek başarısızlığı oğlu Bülent'tir. Dünyanın parasının harcayarak oğlunun başarısızlığını örtbas eden Celal artık bu duruma bir son vermeye karar verir. Oğlunun kendi ayakları üzerinde durmasını isteyen Celal, kendisini düzeltmesi için oğluna bir ay müddet verir. Bülent, bir ay içerisinde sıfırdan bir hayata başlayıp işleri yoluna koymazsa mirastan men edilecektir. Bu bir ay içerisinde başına türlü belalar açan Bülent'in hayatı düğünden kaçan gelin Esma ile karşılaştıktan sonra iyice karışır. Esma ile aşkı bulan Bülent bir yandan peşlerine düşen Esma'nın abisi Davut ile uğraşırken bir yandan kendi ayaklarının üzerinde durmaya çalışır.Yönetmen koltuğunda Kamil Çetin'in oturduğu filmin senaryosunu Volkan Girgin kaleme alıyor. Başrollerini Gizem Karaca ve Mustafa Mert Koç'un paylaştığı filmin kadrosunda Tarık Papuçcuoğlu, Ruhsar Gültekin, Hacı Ali Konuk, Erdi Ünver gibi isimler yer alıyor.