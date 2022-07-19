Oregon'da 2 atlama rekoru kırıldı

18. Dünya Atletizm Şampiyonası kadınlar üç adım atlamada Venezuelalı Yulimar Rojas, erkekler yüksek atlamada ise Katarlı Mutaz Essa Barshim, dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı.



ABD'nin Oregon eyaletinin Eugene kentinde düzenlenen şampiyonanın 4. gün akşam seansında, kadınlar üç adım atlama ile 1500 metre, erkekler yüksek atlama ile 3000 metre su engelli finalleri yapıldı.



Kadınlarda, üç adım atlama finalinde son olimpiyat şampiyonu Rojas, 15.47'lik derecesiyle dünya rekoru kırarak altın madalyaya uzandı ve bu organizasyonda üçüncü kez üst üste aynı başarıyı tekrarladı.



1500 metre finalinde ise Kenyalı Faith Kipyegon, 3:52.96'lık süresiyle altın madalyayı boynuna taktı. 28 yaşındaki atlet, bu kategoride son iki olimpiyatta da adını zirveye yazdırmıştı.



Erkeklerde, yüksek atlama finalini 2.37'lik derecesiyle ilk sırada tamamlayan Barshim, dünya rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu. Bu kategoride 2020 Tokyo şampiyonu 31 yaşındaki sporcu, art arda üçüncü kez dünya şampiyonlarında birinciliğe ulaştı.



3000 metre su engelli finalinde ise Faslı Soufiane El Bakkali, 8:25.13'lük zamanıyla altın madalya elde etti.





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