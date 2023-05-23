Orduspor küllerinden doğdu

Bir dönem Süper Lig'de mücadele eden ve çöküş yaşayarak 2'nci Amatör Lig'e düşmesinin ardından faaliyetleri durdurulan Orduspor, bu sezon yeniden yeşil sahaya çıktı. Hatay'daki depremzede futbolculardan oluşturulan yeni takım, 2'nci Amatör Lig'de şampiyon olarak bir üst lige çıktı.

Türkiye 1'inci Lig'den düştüğü 1984-1985 sezonundan 26 yıl sonra 2011 yılında tekrar Süper Lig'e çıkma başarısını gösteren Orduspor, iki sezon kaldığı ligden 2012-13 sezonunda yeniden 1'inci Lig'e düştü. O tarihten sonra daha toparlanamayan Orduspor, her yıl bir alt lige düşerek taraftarlarını üzdü.

Mor-beyazlı takım önce 2'nci Lig'e, ardından 3'üncü Lig'e, daha sonra da Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) düştü.

BAL'da da tutunamayan mor-beyazlılar, Ordu 1'inci Amatör Lig'e kadar geriledi. Süper Lig döneminden kalan yabancı futbolcu borçları sebebiyle Ordu 1'inci Amatör Lig'de UEFA tarafından sürekli puanları silinen Orduspor, 2'nci Amatör Lig'e düşünce faaliyetini durdurdu.