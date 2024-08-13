Ordulu bilek güreşi sporcuları dünya şampiyonluğunu hedefliyor

Moldova'nın başkenti Kişinev'de 15-25 Ağustos'ta gerçekleştirilecek Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'na katılacak Ordulu 3 sporcu, altın madalya hedefiyle çalışıyor.



Bilek güreşinde daha önce birçok ulusal ve uluslararası şampiyonada derece alan Hüsrev Doğru, Avrupa'da başarı gösteren Elif Rana Kaya ile Türkiye şampiyonluğu bulunan Esmanur Ele, Dünya Şampiyonası için gün sayıyor.



Ordu'da yaşayan sporcular, Ünye Spor Salonu Bilek Güreşi Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



ÜNÇEK Spor Kulübü sporcusu 51 yaşındaki Hüsrev Doğru, AA muhabirine, 5 yıl önce başladığı bilek güreşinde Türkiye'de çeşitli dereceler aldığını söyledi.



Avrupa'da birinciliği, ikinciliği ve üçüncülüğü, dünya ikinciliği ile üçüncülüğü de bulunduğunu belirten Doğru, "Tek eksiğimiz dünya şampiyonluğu. 15-25 Ağustos'ta Moldova'da düzenlenecek şampiyonada Allah izin verirse altın madalya almak istiyoruz." dedi.



Doğru, bu organizasyona hazırlık aşamasının güzel geçtiğini ifade ederek, "Avrupa şampiyonluğundan sonra artık beklenti büyük oldu. Bizim de hedefimiz büyük. O yüzden iyi hazırlandık. Allah'ın izniyle inşallah altın madalyayı alıp gelmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.



Güzel bir ortamda idman yaptıklarına işaret eden Doğru, bu konuda kendilerine destek veren Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Aydın Kuyumcu ile diğer ilgililer ve antrenörlerine teşekkür etti.



Milli sporcu Elif Rana Kaya ise iki yıl önce ortaokul öğretmeninin yönlendirmesiyle bu spora başladığını aktardı.



İlk olarak geçen yıl katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda sağ kolda, bu yıl da sol kolda birinci olduğunu belirten 14 yaşındaki Kaya, bu sene Avrupa'da sağ kolda ikincilik, sol kolda üçüncülük elde ettiğini kaydetti.



Kaya, hazırlıkları yaptıklarını, organizasyonda sağ ve sol kolda dünya şampiyonu olup İstiklal Marşı'nı okutmayı hedeflediğini vurguladı.



Türkiye şampiyonalarında dereceleri bulunan 15 yaşındaki Esmanur Ele de yurt dışında Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için hazırlık aşamasında çaba gösterdiklerini anlattı.



- "Biz orada bayrağımızı dalgalandırmak için sporcularımızı hazırladık"



Bilek güreşi antrenörü Furkan Kirman, sıcak yaz aylarında üç sporcusuyla yoğun bir çalışma dönemi yaşadıklarını ifade etti.



Disiplinli ve azimli şekilde geçirdikleri sürecin ardından şampiyonaya sayılı günler kaldığını belirten Kirman, "Biz orada bayrağımızı dalgalandırmak için sporcularımızı hazırladık. Şampiyon olmaları için artık dua edeceğiz." diye konuştu.



Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi İl Sorumlusu Mustafa Arslan ise şampiyonada Hüsrev Doğru'nun master, Esmanur Ele ve Elif Rana Kaya'nın 15 yaş yıldız kızlar kategorisinde yarışacağını belirtti.



Arslan, iyi bir şekilde hazırlanan üç sporcudan da en güzel sonuçlarla Türkiye'ye dönmelerini beklediklerini sözlerine ekledi.





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