Ordulu 4 kardeş kick boksta büyük başarılar peşinde

Ordu'da aynı kulüpte kick boksa başlayan 4 kardeş, birlikte hazırlandıkları şampiyonalarda başarı hedefliyor.



Altınordu ilçesinde yaşayan Orhan Berat Güngör (17) ile kardeşi Mevlüt Can Güngör (16), 2016'da Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün kick boks takımına yazıldı.



Ağabeylerinin başarılarından etkilenen Sudenaz (10) ile Ayşe Güngör de (7) bir süre sonra aynı kulüpte kick boks yapmaya başladı.



Birlikte şampiyonalara hazırlanan kardeşlerden Mevlüt Can, Ordu'da geçen ay düzenlenen Türkiye Kick Boks Turnuvası'nda altın, Orhan Berat ise bronz madalya kazandı.



Orhan Berat Güngör, AA muhabirine, bu spora babasının tavsiyesi üzerine başladığını söyledi.



Şu ana kadar birçok şampiyonada ringe çıktığını belirten Orhan Berat, en son Ordu'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Turnuvası'nı üçüncü olarak tamamladığını ifade etti.



Orhan Berat, Avrupa ve dünya şampiyonluğu hedeflediğini de dile getirdi.



Kardeşleriyle bu sporu aynı anda yapmanın avantajları olduğuna dikkati çeken Orhan Berat Güngör, "Antrenmanın dışında evde de birlikte çalışma imkanı bulabiliyoruz." diye konuştu.



Mevlüt Can Güngör ise bu spora kendisini savunmayı öğrenmek amacıyla başladığını kaydederek, başarısını bundan sonra da sürdüreceğine inandığını, Avrupa ve dünya şampiyonlukları istediğini aktardı.



Bu sporun kendisine çok şey kattığını vurgulayan Mevlüt Can, "Kardeşlerimle aynı sporu yapmak faydalı oldu. Özellikle pandemi sürecinde evde kaldığımız dönemlerde birlikte çalışma imkanı bulduk. Ağabeyim ile ben, kız kardeşler de kendi arasında antrenman yaptı." ifadelerini kullandı.



Sudenaz Güngör de spora ailesinin desteğiyle başladığını belirterek, "Şimdi 4 kardeş bu sporda başarılı olmak için çalışıyoruz. Akşamları antrenman salonunda, diğer boş vakitlerde ise evde birlikte çalışıyoruz." diye konuştu.



Sürekli kendisini geliştirmeye çalıştığını dile getiren Sudenaz, "Şu anda ağabeylerimi örnek alıyorum. Onlar gibi olmak istiyorum. Onların başarılarını gördükçe daha çok hırslanıyorum. 'Ben de onlar gibi olabilirim.' diyorum. Bu sporda dereceler kazanarak ülkeme ve şehrime armağan etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Aşye Güngör ise daha yolun başında olduklarını, kick boksta başarılı olmak istediklerini söyledi.



- "Dört kardeş bu sporda en iyisi olmak için ellerinden geleni yapıyor"



Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Antrenörü ve Kick Boks Ordu İl Temsilcisi Savaş Özcan, ilk defa aynı aileden 4 kardeşin bir sporla böylesine yakından ilgilendiğine şahit olduğunu kaydederek, "Sporcularımın hepsine güveniyorum. Dört kardeş bu sporda en iyisi olmak için ellerinden geleni yapıyor. Biz de kendilerine sonuna kadar destek oluyoruz." ifadelerini kullandı.



Özcan, kendilerine bu süreçte destek olan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ile kulüp yöneticilerine de teşekkür etti.





