Ordu stadında sona doğru

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, yapımı süren yeni stadı hızlı şekilde hayata geçirmeyi ve sporseverlerin hizmetine sunmayı amaçladıklarını söyledi.Tekintaş, makamında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Altınordu ilçesi Durugöl Mahallesi'ne yapılan yeni stadın ana gövdesinin tamamlandığını, çimlerinin serildiğini belirtti.Stadın iç kısmında koltuk, VIP düzeni ve localar gibi belli alanlarda çalışmaların sürdürülmesi gerektiğini aktaran Tekintaş, "Buna çevre düzeni de dahil olmak üzere ikinci bir ihaleye ihtiyaç var. Bunların tamamı ikinci bir ihale ile yapılıp ek bütçeyle tamamlanması gereken işler." ifadelerini kullandı.Tekintaş, bununla ilgili taleplerin iletildiğini kaydederek, "Bizim hızlı bir şekilde kaynak teminini 2019 için gerçekleştirmemiz ve hızla da bu ihaleyi yapmamız gerekiyor. Buna da tamamlama ihalesi diyoruz. Tamamlama hizmeti bittikten sonra stat doğrudan hizmete açılabilecek konuma gelecek." diye konuştu.Bu aylarda kaynak temininin sağlanması durumunda stadın yeni sezona yetişmesinin mümkün olabileceğine işaret eden Tekintaş, şunları söyledi:"Arzumuz bu ihalenin hızlı şekilde yapılması yönünde. Çünkü bu büyük bir yatırım. Bugün 130 milyon lirayı aşmış yatırımın yapıldığı yerde 25-30 milyon liralık ek kaynağa ihtiyaç varken bunu da bekletmemek gerektiği kanaatindeyiz. Amacımız bu yapıyı hızlı şekilde hayata geçirmek ve sporseverlerin hizmetine sunmak."Tekintaş, UEFA standartlarında yapılan ve 20 bin seyirci kapasiteli stadı Ordu'ya kazandıran Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ilgili kurumlara da teşekkür etti.