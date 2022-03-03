Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası 11-13 Mart'ta Ordu'da yapılacak.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, makamında gazetecilere, Türkiye Judo Federasyonunun faaliyet programında yer alan Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası'nın Ordu'da yapılacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda 11-13 Mart'ta yapılacak şampiyonaya erkekler ve kadınlarda 7'şer sıklette yaklaşık 2 bin sporcunun katılmasının beklendiğini belirten Genç, "Bu büyük organizasyonu Ordu ilimize veren hemşehrimiz Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sayın Sezer Huysuz'a teşekkür ederiz." dedi.



Genç, şampiyonanın Ordu'nun ekonomisi ve tanıtımına katkı sunacağını ifade ederek, şunları söyledi:



"İlimize yeni spor organizasyonları kazandırmaya devam edeceğiz. Perşembe, Fatsa ve Ünye ilçelerimizde de ulusal organizasyonlar yapmaya devam ediyoruz. Bunun yanı sıra ilimizdeki spor yatırımları da hızla devam ediyor. Spor yatırımlarına desteklerinden dolayı başta Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve bakanlık yöneticilerimize, milletvekillerimize teşekkür ederiz. Bu önemli şampiyonaya da tüm spor severleri bekleriz."





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