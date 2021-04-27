Ordu iftara ne kadar kaldı? 2021 Ordu iftar vakitleri

Ordu'da Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Ordu iftar vakti, Ordu iftara kalan süre, Ordu iftar kaç dakika sonra, Ordu iftar saati, Ordu akşam namazı saati, Ordu akşam namazı vakti, Ordu iftar ne zaman gibi aramalar yükselmeye başladı. İşte Ordu iftar ve sahur vakti...
SAHURA NE KADAR KALDI?
İFTARA NE KADAR KALDI?
TERAVİHTEKİ SALAVAT ALLAHÜMME SALLİ ALA OKUNUŞU
"Allahümme salli ala seyyidina muhammedininnebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim."
"Allah'ım Efendimiz olan ümmi peygamber Muhammed'e ve onun ailesine ve ashabına salat (rahmet manasında dua) ve selam olsun."EVDE TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?
Teravih namazı, iki rekâtta bir ya da dört rekâtta bir selam verilerek toplamda yirmi rekât olarak kılınır. Hasta veya yorgun olanlar, yirmi rekâtın tamamını kılmakta zorlanırlarsa, bu fazileti kaçırmamak için teravih namazını sekiz rekât olarak da kılabilirler. Zira Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: "Faziletine inanarak ve mükâfatını umarak Allah rızası için ramazan gecelerini (teravih vb.) ibadetlerle geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır." (Buhari, Teravih, 1 (2008); Müslim, Namaz, 173 (759).
TERAVİH NAMAZINDAN ÖNCE VE SONRA YAPILAN TESBİHLER 1- Teravihe başlamadan önce:
Sübhane zil-mülki vel-melekut.
Sübhane zil-ızzeti vel-azameti vel cemali vel-celali vel-ceberut.
Sübhan-el melikil mevcud. Sübhan-el melik-il ma'bud.
Sübhan-el melikil hayy-illezi la yenamü ve la yemut.
Sübbuhun, kuddusun, Rabbüna ve Rabb-ül melaiketi ver-ruh.
Merhaban, merhaban, merhaba, ya şehre Ramazan.
Merhaban, merhaban, merhaba ya şehr-el bereketi vel-gufran.
Merhaban, merhaban, merhaba ya şehr-et tesbihi vet-tehlili vez-zikri ve tilavet-il Kur'an. Evvelühu, ahiruhu, zahiruhu, batınühu ya men la ilahe illa hu. Allahümme salli ala Muhammed.
Ramazan-ı şerifin onbeşinden sonra, (Merhaban) yazılı olan yerler (Elveda) diye okunur.2- Teravih aralarında:
Teravih aralarında, her dört rekatin sonunda okunacak dua:
(Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin biadedi külli dain ve devain ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesira.)3- Teravih namazı bitince:
Ya hannan, ya mennan, ya deyyan, ya bürhan,
Ya zel-fadlı vel-ihsan, nerc-ül afve vel-gufran,
Vec'al-na min utekai şehr-i ramazan bi-hürmet-il Kur'an. İL İL TERAVİH NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN ALİ İMRAN SURESİ 53. AYET TÜRKÇE OKUNUŞ ANLAM Türkçe okunuşu:
"Rabbena amenna bima enzelte vettebe'narrasule fektübna meaşşahidîn. Türkçe Anlamı: Ey Rabbimiz! İndirdiğin (Kitab')a inandık ve Resulü'n de peşinden gittik; artık bizi şehadet edenlerle beraber yaz." Türkçe Anlamı:
Ey Rabbimiz! İndirdiğin (Kitab')a inandık ve Resulü'n de peşinden gittik; artık bizi şehadet edenlerle beraber yaz. TERAVİH NAMAZINDAN SONRA OKUNAN DUA ARAPÇA OKUNUŞ
Ya hannan, ya mennan, ya deyyan, ya bürhan,
Ya zel-fadli vel-ihsan, nerc-ul afve vel-gufran,
Vec'al-na min utekai şehr-i ramazan bi-hürmet-il Kur'an. TERAVİH NAMAZINA BAŞLAMADAN ÖNCE OKUNAN DUA
Sübhane zil-mülki vel-melekut.
Sübhane zi'l-ızzeti vel-azameti vel cemali vel-celali vel ceberut.
Sübhan-el melikil mevcud. Sübhanel melik-il ma'bud.
Sübhan-el melikil hayy-illezi la yenamü ve la yemut.
Sübbuhun, kuddusün, Rabbüna ve Rabb-ül melaiketi ver-ruh.
Merhaba, merhaba, merhaba ya şehr-i Ramazan.
Merhaba, merhaba, merhaba ya şehr-el bereketi vel gufran.
Merhaba, merhaba, merhaba ya şehr-et tesbihi vet-tehlili vez-zikri ve tilavet-il Kur'an. Evvelühu, ahıruhu, zahiruhu, batınühu ya men la ilahe illahu. (Allahümme salli ala Muhammed.)
Ramazan-ı şerif'in onbeşinden sonra, (merhaba) yazılı olan yerler (Elveda) diye okunur.
İkinci rekattan sonra selam verince (Allahümme salli ala Muhammed)