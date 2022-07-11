Ordu'da başpehlivan Hasan Cengiz

Ordu'da düzenlenen Altınordu Yağlı Güreşleri finalinde Cengizhan Şimşek'i yenen Hasan Cengiz başpehlivan oldu.



Altınordu Belediyesi tarafından 19 Eylül Stadyumu'nda gerçekleştirilen turnuvaya 8'i altın kemer sahibi 52 başpehlivan olmak üzere 395 güreşçi katıldı.



Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, yüzyıllar boyunca devam eden bir geleneğin Altınordu'da, Ordu'nun kalbinde ve merkezinde yeniden yaşatılmasının heyecanını yaşadıklarını söyledi.



Pehlivanların sahada yiğitliklerini konuşturarak, bir kez daha o geleneğin ne kadar önemli ve müstesna bir gelenek olduğunu göstereceklerini belirten Kıran, yağlı güreşlerin doğası itibarıyla rekabeti gerektirdiğini dile getirdi.



Kıran, yağlı güreşin özünde sadece kazanmak olmadığını, aynı zamanda yiğitlik, hoşgörü, tarih, kültür, medeniyet olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Yüzyıllar öncesinden ecdadımızın bu geleneği başlattığı zamanlarda ülkemizin istiklal ve istikbal mücadelesinin de bu dualı çayırlarda can bulduğunu, güç bulduğunu hepimiz yeniden bugün bir kez daha Altınordu'muzda hatırlıyor ve bundan büyük bir memnuniyet ve heyecan duyuyoruz. Bizler de bugün sahada ve masada güçlü Türkiye düsturuyla işte yiğitlerimizin bu dualı çayırda verdiği mücadeleyi sayın Bakanımızın yönetiminde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dünyanın dört bir yanında vermekten büyük bir gurur ve onur duyuyoruz."



Vali Tuncay Sonel ise 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finalinde karşılaşan Cengizhan Şimşek ile Mustafa Taş'ı bir arada görmekten dolayı mutlu olduklarını aktardı.



Sonel, Ordulu güreşçi Recep Kara'ya katkılarının yanı sıra çocuklara ve gençlere örnek olmasından dolayı teşekkür etti.



AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız da Türk güreşinin en önemli değerleriyle bir araya geldikleri bir gün olduğunu kaydederek, herkesin bayramını kutladı.



52 başpehlivan dev Türk bayrağı açtı



Konuşmaların ardından Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören ile Recep Kara, Cengizhan Şimşek, İsmail Balaban, Orhan Okulu, Mehmet Yeşil Yeşil, Şaban Yılmaz, Osman Aynur ve Fatih Atlı'nın da yer aldığı 52 başpehlivan, dev Türk bayrağı eşliğinde sahada tur atarak güreşseverleri selamladı.



Farklı kategorilerde güreşçilerin mücadele ettiği etkinlikte başpehlivanlık kategorisinde Şaban Yılmaz, sakatlığı gerekçesiyle yarışmalardan çekildi.



Başpehlivanlık mücadelelerinde, Recep Kara'yı yenen Cengizhan Şimşek ile Orhan Okulu'yu mağlup eden Hasan Cengiz finale yükseldi.



Finalde 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni şampiyon tamamlayan Cengizhan Şimşek'i yenen Hasan Cengiz başpehlivan oldu.



Protokol üyeleri, dereceye giren güreşçilere madalya ve kupalarını verdi. Aşkın Tören ise Hasan Cengiz'e altın kemer hediye etti.



Öte yandan iş insanı Ali Osman Kurul, 152 bin lira bedelle Altınordu Yağlı Güreşleri'nin ağalını kazandı.



Etkinliğe, AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşçı, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç ve güreşseverler katıldı.





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