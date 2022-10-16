Ordu'da 20 bin seyirci kapasiteli stat, öğrencilere okul oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığının "Yaşayan Stat Projesi" kapsamında 20 bin seyirci kapasiteli Yeni Ordu Stadı'nda oluşturulan 12 derslikli Ordu Spor Lisesi'nde eğitim öğretime başlandı.



Altınordu ilçesine bağlı Durugöl Mahallesi'nde yapılan Yeni Ordu Stadı, Ekim 2021'de hizmete alındı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol çerçevesinde de stadın kale arkası tribünü altına okul oluşturuldu.



Pansiyon, yemekhane, yaşam alanları ve 15 bireysel spor antrenman salonlarının yer aldığı lisede 90 öğrenci eğitim görüyor. Yetenek sınavı ile okula girmeyi başaran öğrenciler, eylül ayında başladıkları okulda uygulamalı derslerini ise statta gerçekleştiriyor.



- Liseden başarılı sporcuların yetiştirilmesi hedefleniyor



Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü Onur Bekyürek, AA muhabirine, Türkiye'de ilk defa stat içerisinde spor lisesi açıldığını söyledi.



Ordu Spor Lisesi'ne yetenek sınavı ile 90 öğrencinin alındığını belirten Bekyürek, öğrencilerden 18'inin yine stat içerisindeki pansiyonda kaldığını ifade etti.



Bekyürek, hedeflerinin sporcu ordusu yetiştirmek olduğunun altını çizerek, "Amacımız, Ordu Spor Lisesi sayesinde Türkiye'de ve dünya çapında başarı gösterebilecek sporcuları yetiştirmek olacaktır." dedi.



Liseye girmeyi başaran öğrencilerin çok mutlu olduğunu dile getiren Bekyürek, "Öğrencilerimiz bulundukları ortamı çok beğendiler ve adeta sahiplendiler. Büyük bir heyecanla derslerini yapıyorlar." diye konuştu.



Bekyürek, Yeni Ordu Stadı'nı ve Ordu Spor Lisesi'ni hayata geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerine teşekkür ederek, "Böylesine önemli bir yatırımın ilimize kazandırılmasından dolayı çok memnun ve mutluyuz. Gençlerimizin geleceği için yapılan bu yatırıma bizler de sonuna kadar sahip çıkacağız." değerlendirmesinde bulundu.



- Öğrenciler fiziksel olarak büyük gelişim kaydediyor



Beden eğitimi öğretmeni Kamil Yılmaz, okulun stat içinde bulunmasının büyük avantajları olduğunu söyledi.



Stadın imkanlarına dikkati çeken Yılmaz, "Burayı kazanan öğrencilerimize birçok spor branşını öğretme imkanı buluyoruz. Haftada 12 saat beden eğitimi dersi olduğu için tüm öğrencilerimiz fiziksel olarak çok büyük bir gelişim kaydediyor." dedi.



Yılmaz, henüz çok yeni bir lise olmasına rağmen öğrencilerin çok yol katettiğini dile getirerek, "Bizim buradaki amacımız Türk sporuna başarılı sporcular yetiştirmek. Eğer sporcu olamazlarsa onların öğretmen ya da yönetici olabilmeleri için de çalışmalar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.



- Öğrenciler stat içindeki okulda eğitim görmekten dolayı mutlu



Öğrencilerden Zeynep Dervişoğlu, okulun ilk öğrencilerinden olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.



Okulun ilk mezunları arasında yer alacağı için de şimdiden gurur duyduğunu anlatan Dervişoğlu, "Voleybol branşında kendimi geliştirmek istiyorum. Ailemin emeklerini boşa çıkarmamak için çok çalışacağım. Burada bize her türlü imkanlar sağlanıyor." diye konuştu.



Kübra Yiğitel ise okula girdiği için kendisini çok şanslı hissettiğini kaydederek, "Stat içerisinde faaliyet gösteren ve Türkiye'de ilk olan Ordu Spor Lisesi'nde olduğum için çok mutluyum. Şu anda tekvando ile ilgileniyorum. Hedefim çok iyi bir milli sporcu olabilmek." dedi.



Sudenaz Dokgöz de burada okumanın kendileri için avantajlı olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:



"Boksla ilgileniyorum, milli sporcuyum. İnşallah buranın sayesinde kendimi daha çok geliştireceğim. Buradan mezun olduktan sonra çok iyi yerlerde olacak arkadaşlarımız olacaktır. Buna yürekten inanıyorum."



Kick boksla ilgilenen Hamza Kılıçoğlu, "Spor Lisesi sayesinde ve burada bizlere verilen eğitimlerle birlikte daha iyi yerlere geleceğime inanıyorum. Bu konuda öğretmenlerimiz sürekli bizlere destek oluyorlar." diye konuştu.





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