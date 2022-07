Ordu'da, 26 ilden 200'ü aşkın bisiklet tutkununun katıldığı Ordu Bisiklet Festivali başladı.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, üç gün sürecek festival, Ordu Büyükşehir Belediyesi, TIEBFest Bisiklet Festivalleri Organizasyon Komitesi, Eşpedal Derneği ve Ordu Bisiklet Safari Grubu iş birliğinde düzenleniyor.



Bu yıl ilki düzenlenen festivale, 26 ilden 30'u tandem bisiklet olmak üzere 200'ü aşkın bisiklet tutkunu katıldı. Festival süresince kentin tarihi ve doğal güzelliklerini gezecek olan bisiklet tutkunları, Ordu Su Sporları Merkezi ve Kamp Alanı'nda toplandı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, belediye binası önündeki açılışta, festival ile gönül köprüleri kurduklarını belirtti.



Ordu'nun 3 ay değil, 12 ay yaşanan bir şehir olduğunu vurgulayan Güler, "Sizler entelektüel kimliklerinizle bisiklet sporuna çok güzel anlamlar yüklüyorsunuz. Aynı zamanda engelli kardeşlerimizle bu sporu yapıyorsunuz. Her birimiz her an engelli olabiliriz. Buna her zaman hazırlıklı olmamız lazım. 26 ilden ilimize geldiniz, geldiğiniz yerlerle dostluk köprülerini sizlerle kurmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Kentte, aralarında kano ve yelken branşlarının da bulunduğu 14 dalda spor yapıldığını dile getiren Güler, Ordu'ya gelenlerin kentin tüm güzelliklerini ve her detayını görebileceklerini kaydetti.



Konuşmanın ardından bisikletseverler, başkan Güler tarafından Ordu'nun önemli turistik alanlarından Yason Burnu'na uğurlandı.



Bisiklet tutkunları, festival süresince Çambaşı Yaylası, Topçam ve Boztepe güzergahında sürüş yapacak, kentin güzelliklerini görme fırsatı bulacak.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ