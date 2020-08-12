O'Quinn: "Furkan, triple-double yapmama engel olduğu için özür diledi"

Philadelphia 76ers pivotu Kyle O'Quinn, takım arkadaşı olan milli oyuncumuz Furkan Korkmaz'ın kariyerinin ilk triple-double'ını yapmasına istemeden engel olduğu için özür dilediğini söyledi.
O'Quinn, Sixers'ın geçtiğimiz gece Phoenix Suns'a karşı 130-117 kaybettiği karşılaşmada, kariyerinin ilk triple-double'ını yapmaya yalnızca 1 sayı uzaktı. Ancak Furkan, istemeden bunu yapmasını engelledi. Lakin O'Quinn, Furkan'ın sonradan özür dilediğini ve aralarının iyi olduğunu belirtti.
30 yaşındaki oyuncu, dün geceki maçta sakat olan Joel Embiid'in yerine oynamıştı ve 9 sayı, 10 ribaund ve 11 asist ile iyi bir performans ortaya koymuştu. 45 saniye kala bir triple-double yapma şansı olsa da, durumdan habersiz olan Furkan, pota altındayken kendisine pas vermek yerine üçlük kullanarak, bu duruma yanlışlıkla engel oldu."FURKAN OYUNU DOĞRU ŞEKİLDE OYNADI"
O'Quinn, konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı: "Bence Furkan'ın haberi yoktu, ben biliyordum ama zorla triple-double yapmaya çalışıyormuş gibi görünmek istemedim. Ben o içeri girip, sırf ribaundını almak için kasten turnike kaçıran adamlardan olmak istemedim, yani Furkan oyunu doğru şekilde oynuyordu. Topu zorla bana vermelerindense, oyunu akışında oynamamızı tercih ederim. Maçtan sonra yanıma geldi ve en içten bir şekilde özür diledi, bu yüzden aramız iyi."
O'Quinn ayrıca, Sixers'ın büyük farkla yenildiği için, triple-double'ın pek bir anlamı olmadığını da ekledi.
Gerçekleşen pozisyon anı ise şu şekildeydi: