O'Quinn: "Furkan, triple-double yapmama engel olduğu için özür diledi"

"FURKAN OYUNU DOĞRU ŞEKİLDE OYNADI"

Philadelphia 76ers pivotu Kyle O'Quinn, takım arkadaşı olan milli oyuncumuz Furkan Korkmaz'ın kariyerinin ilk triple-double'ını yapmasına istemeden engel olduğu için özür dilediğini söyledi.O'Quinn, Sixers'ın geçtiğimiz gece Phoenix Suns'a karşı 130-117 kaybettiği karşılaşmada, kariyerinin ilk triple-double'ını yapmaya yalnızca 1 sayı uzaktı. Ancak Furkan, istemeden bunu yapmasını engelledi. Lakin O'Quinn, Furkan'ın sonradan özür dilediğini ve aralarının iyi olduğunu belirtti.30 yaşındaki oyuncu, dün geceki maçta sakat olan Joel Embiid'in yerine oynamıştı ve 9 sayı, 10 ribaund ve 11 asist ile iyi bir performans ortaya koymuştu. 45 saniye kala bir triple-double yapma şansı olsa da, durumdan habersiz olan Furkan, pota altındayken kendisine pas vermek yerine üçlük kullanarak, bu duruma yanlışlıkla engel oldu.O'Quinn, konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:O'Quinn ayrıca, Sixers'ın büyük farkla yenildiği için, triple-double'ın pek bir anlamı olmadığını da ekledi.Gerçekleşen pozisyon anı ise şu şekildeydi: