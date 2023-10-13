A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan'ın en yeni stadı olan Opus Arena'ya adını yazdırdı.



Hırvatistan Milli Takımı'nın, bu statta oynadığı ilk maçı ay-yıldızlı ekip Barış Alper Yılmaz'ın golüyle kazanmayı başardı.



Ayrıca Hırvatistan elemelerdeki ilk mağlubiyetini de Türkiye karşısında almış oldu.



