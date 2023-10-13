Opus Arena'nın açılışı Türkiye'den

Hırvatistan'ın yeni stadı olan Opus Arena'da galibiyet alan ilk deplasman takımı Türkiye oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Opus Arena'nın açılışı Türkiye'den
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13 Ekim 2023 01:11
A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan'ın en yeni stadı olan Opus Arena'ya adını yazdırdı.

Hırvatistan Milli Takımı'nın, bu statta oynadığı ilk maçı ay-yıldızlı ekip Barış Alper Yılmaz'ın golüyle kazanmayı başardı.

Ayrıca Hırvatistan elemelerdeki ilk mağlubiyetini de Türkiye karşısında almış oldu.

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