Optimist Milli Takımı, İtalya'da 'Youth Centenary Regatta' yarışlarına katıldı

Optimist Milli Takımı, İtalya'da düzenlenen "Optimist Youth Centenary Regatta"ya katıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Optimist Milli Takımı, İtalya'da 'Youth Centenary Regatta' yarışlarına katıldı
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13 Haziran 2021 14:47
Optimist Milli Takımı, İtalya'da düzenlenen "Optimist Youth Centenary Regatta"da mücadele etti.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Optimist Dünya Şampiyonası öncesi önemli bir hazırlık yarışı olarak kabul edilen organizasyon, Garda bölgesinde gerçekleştirildi.

22 ülkeden 142 yelkencinin mücadele ettiği yarışlarda, milli sporculardan 'altın' grupta yarışan Ege Erdemli 21, Uğur Yıldırım 42 ve Kutsal Güneş Kurnaz 53. oldu.

Gümüş grupta mücadele eden Irmak Süvari birincilik elde ederken, Göktuğ Öztuğ ise 29. sırada yarışları tamamladı.

Çalışmalarını Garda'da sürdürecek milli sporcular, 15 Haziran Salı günü yurda dönecek.

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