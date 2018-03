Optic Yeni Dota 2 Takım Kadrosunu Duyurdu

Kuzey Amerika'nın parlayan yıldızlarında OpTic Gaming, Dota 2 kadrosunda bulunan deneyimli oyuncuları Rasmus ''Misery'' Filipsen ile yollarını ayırdıklarını sosyal medya hesapları üzerinden takipçilerine duyurdu. Büyük umutlarla kurulan kulüp ardı ardına aldığı başarısız sonuçların faturasını destek oyuncuları Misery'ye kesmiş gibi görülüyor. Takım kuruluşundan itibaren girdiği 6 turnuvanın tamamından para ödülü olmadan dönüş yaptı.



Kesilen bu cezanın ardından 4 numara pozisyonu boş kalan takım, bu yeri daha önce Digital Chaos, Planet Dog gibi önemli takımlarda oynamış Martin ''Saksa'' Sazdov ile doldurdu. Bu yılın sonuna kadar tam zamanlı Optic Gaming'de oynayacak Saksa'nın 2018'de takımda kalıp kalamayacağı ise henüz kesin değil.



The Summit 8'e ve ASUS ROG MASTERS'a katılmaya hak kazanan takım, yeni kadrosuyla potansiyellerini daha da artırdıklarını belirtiyor. Kasım ayının ortalarında gerçekleşen MoonduckTV'nin Midas Mode turnuvasını da kazanan Optic Gaming ileriye büyük bir umutla bakıyor. Takımın yeni kadrosu, bu başarıları daha ilerilere götürme ve katıldıkları her turnuvada belli bir mücadele ortaya koyma konusunda kararlı.





Saksa'nın hala Stockholm'de olduğunu fakat oyuncunun takımla birlikte antrenmanlara başladığı ve Galaxy Battles Major'de yer alacağı bilgisi de elimizde. Ayrıca şuan kadrosunda Pajkatt, CC&C, zai, Saksa ve ppd bulunan OpTic Gaming, The International 2018'e kadar hedefleri ve beklentileri doğrultusunda tüm yenilenme seçeneklerine başvuracaklarını da belirtiyor.





Optic Gaming Güncel Kadro



Carry: Per Olsson "Pajkatt" Lille



Mid: Quinn "CC&C" Callahan



Offlane: Ludwig "Zai" Whalberg