OpTic Gaming, 150 milyon dolara satılıyor!

Texas Esports, OpTic Gaming'i satın almak için gözünü karattı ve tam 150 milyon dolar teklif etti.

Espor dünyasında akıl almaz bir transfer olayı yaşanıyor! Texas Esports, çoğu yıldız futbolcuların bonservis fiyatından bile fazlası olan 150 milyon doları OpTic Gaming'i satın almak için kullanmaya karar verdi.

Call of Duty, Halo, Dota 2, League of Legends, Counter-Strike: Global Offensive, Gears of War, Overwatch gibi oyunlarda büyük pay sahibi olan ve kendilerine ''Oyun sektörünün global lideri'' diyen OpTic Gaming, teklifin kabul edilmesi halinde Espor tarihinin en pahalı transferi olarak tarihe geçecek.

EPSN'in haberine göre satış sürecinin Şubat ayının başında gerçekleşmesi bekleniyor. Tıpkı Neymar'ın 222 milyon euroya PSG'ye transfer olması gibi, bu satışın ardından da Espor camiasında transfer fiyatlarının artması bekleniyor. 

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