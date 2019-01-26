Oppo RX17 Pro fiyatı ne kadar, kaç para? Oppo RX17 Pro özellikleri, satış ücreti

Oppo RX17 Pro modeli Türkiye'de satışa sunuldu. Peki Oppo RX17 Pro Türkiye fiyatı ne kadar? Türkiye'deki teknoloji meraklılarının uzunca bir süredir beklediği Oppo RX17 Pro hakkında tüm bilgiler...

26 Ocak 2019 05:43
Oppo RX17 Pro fiyatı ne kadar, kaç para? Oppo RX17 Pro özellikleri, satış ücreti
Oppo RX17Pro Türkiye'de satışa sunuldu. Oppo RX17Pro'nun özellikleri, fiyatı merak ediliyor. Oppo RX17Pro'nun ülkemizde 4999 TL'lik satış fiyatı bulunuyor. İşte Oppo RX17Pro'nun fiyatı ve tüm özellikleriyle sizlerleyiz.
Oppo RX17Pro satışa çıkıyor
Oppo RX17 Pro, 6.4inch değerde ekrana sahip. Cihazın ön kısmında fiziksel tuş bulunmuyor ve oldukça ince bir çerçevesi var. Arka tarafına baktığımızda, ışığa göre tonları değişen renklerde, pürüzsüz bir tasarım çizgisi var. Tabii 3 kameralı ana kamera sistemi de gözlerden kaçmıyor.

Snapdragon 710 çipsetine sahip olan cihaz, Android 8.1 işletim sistemine sahip. Muhtemelen yakın zamanda bir güncelleme alacaktır. Pil tarafına baktığımızda ise hızlı şarj destekli 3700mAh pil mevcut.



Oppo RX17Pro'nun fiyatı nedir?

Oppo RX17Pro'nun ülkemizde 4999 TL'lik satış fiyatı bulunuyor. Ayrıca, ilk 6 aylık süreçte cam kırılması yaşanırsa bu da garanti kapsamında değiştirilebiliyor. Ürünün incelemesiyle yakında karşınızda olacağız.



RX17 Pro özellikleri

Ekran: 6.4 inç 2280×1080 Full HD+ ekran 19:9 en-boy

İşlemci: Snapdragon 710

Grafik Birimi: Adreno 616

İşletim Sistemi: Android Oreo 8.1

Bellek: 6/8 GB RAM

Batarya: Super VOOC hızlı şarj destekli 3700mAh batarya

Depolama: 128 GB dahili hafıza

Arka Kamera: 12 Megapiksel f/1.5/2.4 + 20MP, f/2.6

Ön Kamera: 25 MP f/2.0 Megapiksel

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