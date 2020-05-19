Oppo hangi ülkenin telefon markası, oppo nerenin

Oppo 2018 yılından itibaren Türkiye'ye de giriş yaparak dünyanın en çok satan akıllı telefon üreticilerinden birisi oldu. Oppo markası hangi ülkenindir diye yapılan aramaların sıklıkla olduğu görüldü. Kurucusu aynı zamanda BBK'nın da kurucusu olan Duan Yongping'dir. Orijinal adı ise Oppo Electronics Corp'tur. Oppo tarafından üretilen ürünler arasında MP3 çalıcılar, Medya oynatıcıları, LCD-TV'ler, e-kitap okuyucular, DVD/Blu-Ray oynatıcılar ve mobil telefonlar bulunuyor. Örneğin Amerika'da OPPO Digital Inc. olarak tanınmaktadır.Yaptığımız araştırmalar sonucunda Oppo markasının bir Çin markası olduğunu ve 2004 senesinde kurulduğunu öğrendik. Aynı zamanda BBK'nın da kurucusu olan Duan Yongping tarafından kurulan Oppo'nun tam ismi Oppo Electronics Corp olarak geçmektedir. Akıllı telefondan evvel Oppo firması ürettiği MP3 çalarlar, medya oynatıcıları ve LCD TV'ler ile teknoloji piyasasına ürünler satmıştır. Asıl faaliyetlerini geçmişte BBK üzerinden devam ettiren Duan Yongping, akıllı telefon üretme kararı alması sonrasında bu işin farklı bir şirket altında yapılması gerektiğini düşündü ve OPPO firmasını kurdu. Bu karar sonrasında 2008 senesinde ilk telefon üretilmeye başlandı. Çin'in pek çok bölgesinde yer alan fabrikaları ile üretime devam eden OPPO'nun Pekin, Dongguan, Şangay ve Shenzen'de fabrikaları bulunuyor.Yükseklik: 160.2 mmGenişlik: 73.3 mmKalınlık: 7.9 mmAğırlık: Yaklaşık 170 gTemel ParametrelerRenk: Karbon Siyahı ve Kuzey Işıklarıİşletim Sistemi: Android 10 tabanlı ColorOS 7CPU (İşlemci): MTK MT6779V (MTK P90)Pil: 3935/4025 mAh (min/typ)RAM: 8GBHafıza: 128 GB(SD kart 256GB'a kadar genişletilebilir)Boyut: 16.2 cn (6.4 inç)Dokunmatik Ekran: Çoklu Dokunmatik, Kapasitif EkranÇözünürlük: 2400 by 1080 pixelsRenkler: 16 milyon renkEkran kasa oranı: 90.8%Arka Sensör: 13M + 48M + 8M + 2MÖn sensör: 44MPFlaş: LED FlaşAçıklık:Ön: 44MP F2.4Arka: 48MP F1.8 + 13MP F2.4 + 8MP F2.2 + 2MP F2.4Sensör Boyutu:48MP ana kamera 1 / 2.0 ';13MP telefoto lens 1 / 3.4 ', 1.0um;8MP geniş açılı lens 1/4 ', 1.12um;2MP mono lens 1/5 ', 1,75um;Ön kamera 1 / 2,8 ', 0,8umPiksel :Arka kamera: 4000 * 3000 (normal mod); 8000 * 6000 (48MP çıkış modu)Ön kamera: 7680 * 5760 (44MP çıkış modu); 7296 * 5472 (normal mod)Video:Front Camera: 1080P/720P@30fpsRear Camera: 4K/30fps; 1080P@60fps/30fps;720P@60fps/30fpsFrekanslar:Operatör Versiyonu (Tam Bant, NFC Versiyonu):GSM: 850/900/1800/1900MHzWCDMA: Bantlar 1/5/8FDD-LTE: Bantlar 1/3/5/7/8/20/28TD-LTE: Bantlar 38/40/41Note: B41: 2535-2655 MHzNFC: DestekleniyorSIM Kart Türü: Nano-SIM / Nano-USIMGPS: GPS: Dahili GPS; A-GPS, Beidou, Glonass Bluetooth: 5.0'ı desteklerBluetooth: 5.0WLAN Özelliği: WLAN 2.4G / WLAN 5.1G / WLAN 5.8G, WLAN DisplayOPPO Reno3 *1Adaptör*1Kulaklıklar*1USB Kablosu*1Önemli Bilgi. Garanti Belgeli Kitapçık *1Hızlı Başlangıç Kılavuzu *1SIM Kart Çıkartma aparatı *1Önceden Uygulanmış Koruyucu Film*1Kılıf *1Oppo Reno 3'ün Türkiye'deki 128 GB versiyonu ortalama fiyatı 4 bin TL olarak sunuldu. Oppo Reno 3 Pro 256 GB'lık modeli ise 6 bin 599 TL seviyelerinden satışa sunuluyor.