Oppo hangi ülkenin markası, oppo telefon fiyatları

Oppo bir Çin markasıdır ve dünya çapında önemli satış rakamlarına ulaşmaktadır. Türkiye'de de oldukça beğenilen bir marka haline gelen Oppo'nun ucuz telefon fiyatları da bulunmaktadır. Oppo 2018 yılından itibaren Türkiye'ye de giriş yaparak dünyanın en çok satan akıllı telefon üreticilerinden birisi oldu. Oppo markası hangi ülkenindir diye yapılan aramaların sıklıkla olduğu görüldü. Kurucusu aynı zamanda BBK'nın da kurucusu olan Duan Yongping'dir. Orijinal adı ise Oppo Electronics Corp'tur. Oppo tarafından üretilen ürünler arasında MP3 çalıcılar, Medya oynatıcıları, LCD-TV'ler, e-kitap okuyucular, DVD/Blu-Ray oynatıcılar ve mobil telefonlar bulunuyor. Örneğin Amerika'da OPPO Digital Inc. olarak tanınmaktadır.
OPPO ÇİN MARKASIDIR
Yaptığımız araştırmalar sonucunda Oppo markasının bir Çin markası olduğunu ve 2004 senesinde kurulduğunu öğrendik. Aynı zamanda BBK'nın da kurucusu olan Duan Yongping tarafından kurulan Oppo'nun tam ismi Oppo Electronics Corp olarak geçmektedir. İŞTE OPPO TELEFON FİYATLARI
Oppo A9 2020 128GB Deniz Yeşili Akıllı Telefon
2.399 TL
Oppo A5S 3GB Ram 32GB Mavi Akıllı Telefon
1.549 TL
Oppo A5S 3GB Ram 32GB Siyah Akıllı Telefon
1.549 TL
Oppo Find X2 256GB Siyah Akıllı Telefon
9.999 TL
Oppo Reno 2Z 128GB İnci Beyazı Akıllı Telefon
3.149 TL
Oppo A5 2020 64GB İnci Beyazı Akıllı Telefon
1.949 TL
Oppo Reno 3 Pro 256GB Karbon Siyah Akıllı Telefon
6.599 TL
Oppo A5 2020 64GB Karbon Siyahı Akıllı Telefon
1.949 TL
Oppo Reno 3 Pro 256GB Kuzey Işıkları Akıllı Telefon
6.599 TL
Oppo A9 2020 128GB Uzay Moru Akıllı Telefon
2.399 TL OPPO'NUN ÜRETTİĞİ DİĞER ELEKTRONİK ÜRÜNLER
Akıllı telefondan evvel Oppo firması ürettiği MP3 çalarlar, medya oynatıcıları ve LCD TV'ler ile teknoloji piyasasına ürünler satmıştır. Asıl faaliyetlerini geçmişte BBK üzerinden devam ettiren Duan Yongping, akıllı telefon üretme kararı alması sonrasında bu işin farklı bir şirket altında yapılması gerektiğini düşündü ve OPPO firmasını kurdu. Bu karar sonrasında 2008 senesinde ilk telefon üretilmeye başlandı. Çin'in pek çok bölgesinde yer alan fabrikaları ile üretime devam eden OPPO'nun Pekin, Dongguan, Şangay ve Shenzen'de fabrikaları bulunuyor. OPPO RENO 3 TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Yükseklik: 160.2 mm
Genişlik: 73.3 mm
Kalınlık: 7.9 mm
Ağırlık: Yaklaşık 170 g
Temel Parametreler
Renk: Karbon Siyahı ve Kuzey Işıkları
İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı ColorOS 7
CPU (İşlemci): MTK MT6779V (MTK P90)
Pil: 3935/4025 mAh (min/typ)
RAM: 8GB
Hafıza: 128 GB(SD kart 256GB'a kadar genişletilebilir) EKRAN
Boyut: 16.2 cn (6.4 inç)
Dokunmatik Ekran: Çoklu Dokunmatik, Kapasitif Ekran
Çözünürlük: 2400 by 1080 pixels
Renkler: 16 milyon renk
Ekran kasa oranı: 90.8% KAMERA
Arka Sensör: 13M + 48M + 8M + 2M
Ön sensör: 44MP
Flaş: LED Flaş
Açıklık:
Ön: 44MP F2.4
Arka: 48MP F1.8 + 13MP F2.4 + 8MP F2.2 + 2MP F2.4
Sensör Boyutu:
48MP ana kamera 1 / 2.0 ';
13MP telefoto lens 1 / 3.4 ', 1.0um;
8MP geniş açılı lens 1/4 ', 1.12um;
2MP mono lens 1/5 ', 1,75um;
Ön kamera 1 / 2,8 ', 0,8um
Piksel :
Arka kamera: 4000 * 3000 (normal mod); 8000 * 6000 (48MP çıkış modu)
Ön kamera: 7680 * 5760 (44MP çıkış modu); 7296 * 5472 (normal mod)
Video:
Front Camera: 1080P/720P@30fps
Rear Camera: 4K/30fps; 1080P@60fps/30fps;
720P@60fps/30fps
BAĞLANTI
Frekanslar:
Operatör Versiyonu (Tam Bant, NFC Versiyonu):
GSM: 850/900/1800/1900MHz
WCDMA: Bantlar 1/5/8
FDD-LTE: Bantlar 1/3/5/7/8/20/28
TD-LTE: Bantlar 38/40/41
Note: B41: 2535-2655 MHz
NFC: Destekleniyor
SIM Kart Türü: Nano-SIM / Nano-USIM
GPS: GPS: Dahili GPS; A-GPS, Beidou, Glonass Bluetooth: 5.0'ı destekler
Bluetooth: 5.0
WLAN Özelliği: WLAN 2.4G / WLAN 5.1G / WLAN 5.8G, WLAN Display KUTU İÇERİĞİ
OPPO Reno3 *1
Adaptör*1
Kulaklıklar*1
USB Kablosu*1
Önemli Bilgi. Garanti Belgeli Kitapçık *1
Hızlı Başlangıç Kılavuzu *1
SIM Kart Çıkartma aparatı *1
Önceden Uygulanmış Koruyucu Film*1
Kılıf *1 OPPO RENO 3 FİYATI NE KADAR?
Oppo Reno 3'ün Türkiye'deki 128 GB versiyonu ortalama fiyatı 4 bin TL olarak sunuldu. Oppo Reno 3 Pro 256 GB'lık modeli ise 6 bin 599 TL seviyelerinden satışa sunuluyor.