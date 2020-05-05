OPPO Find X2 fiyatı ne kadar? (Türkiye) OPPO Find X2 özellikleri (kamerası iyi mi?)

Yeni çıkan OPPO Find X2 telefonun Türkiye satış fiyatının yanı sıra nasıl bir telefon olduğuna ilişkin bir çok bilgi yer alıyor. Alınır mı, alınmaz mı takdir sizin biz sadece akıllı telefon olan OPPO Find X2'ye ait verilen bilgileri sizin için derledik. Sony'nin en yeni IMX708 sensörüyle birlikte gelen üçlü kamera sistemi ile çok güzel fotoğraflar çekebilirsiniz. 65W Super VOOC hızlı şarj teknolojisi ile sadece 38 dakikada telefonu tamamen şarj edebilirsiniz. En önemlisi ise QHD+ çözünürlükte 120 Hertz ekran yenileme hızına sahip Ultra Görüş Ekranı ile film izleyip oyun oynamaktan büyük keyif alacaksınız.Bugün yapılan tanıtımda Oppo Find X2'nin Türkiye'de tavsiye edilen internet satış fiyatı iseolarak duyuruldu.Telefonun arka tarafında üçlü kamera kurulumu yer alıyor. Üçlü kamera sistemindeki 48 MP'lik ana kamera; Sony IMX586 sensöre sahip ve 1/2 inç sensör boyutu, f/1,7 diyafram açıklığı, 6P lens, Ultra Gece Modu 3.0, Ultra Video Sabitleyici özelliklerini barındırıyor. 12 MP ultra geniş açılı kameradaysa 1/2,4 inç sensör boyutu, f/2,2 diyafram açıklığı, 6P lens, 120 derece görüş açısı, 3 cm makro çekim, Ultra Gece Modu 3.0, Ultra Video Sabitleyici Pro özellikleri yer alıyor.OPPO'nun Find X2 modelinde üçlü kamera kombinasyonu yer alıyor. 48MP geniş açılı lens + 12MP ultra geniş açılı lens + 13MP telefoto lens ile donatılan Find X2, 5x hibrit zoom özelliğine sahip. Üçlü kamera sistemi Sony'nin en yeni IMX708 sensörüyle birlikte geliyor.Ekrana gömülü bir parmak izi sensörüne de sahip olan OPPO Find X2 modeli, sol üst kısmında ise hole-punch tasarımına sahip bir ön kamera kullanıyor. IP54 sertifikasına sahip olan Find X2 modelinin sıçramalara karşı dayanıklı olduğunu da belirtelim.Ekran konusunda ise oldukça iddialı bir model olan OPPO Find X2, 6,7 inçlik AMOLED bir ekrana sahip. Her iki tarafı da kıvrımlı olan bu OPPO Find X2 modelinin ekran gövde oranı ise yüzde 90 seviyelerinde. 1440 x 3168 piksel çözünürlüğünde olan OPPO Find X2 modeli, 120Hz yenileme hızına da sahip. Ekran parlaklığının oldukça iyi olduğunu da ekleyelim.120Hz yenileme hızı özelliğini kullanmak için ekran çözünürlüğünü düşürmenize gerek olmadığını da ekleyelim. Kısacası telefonunuz 1440 x 3168 piksel çözünürlüğündeyken bile 120Hz yenileme hızı özelliğini kullanabilirsiniz. Hatırlatmak gerekirse geçtiğimiz haftalarda incelediğimiz Samsung Galaxy S20 Ultra modelinde 120Hz yenileme hızı özelliğini kullanmak için ekran çözünürlüğünü düşürmeniz gerekiyordu.Android 10 işletim sistemini ve Oppo tarafından geliştirilen ColorOS 7.1 arayüzünü kullanan OPPO Find X2, sade bir Android arayüzü kullanıyor. Yazılım anlamında pek sorun olmadığını söyleyebiliriz. Gücünü Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 865 işlemcisinden alan OPPO Find X2, 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama sunuyor.Cihazın üst düzey teknik özellikleri ile birlikte 120Hz yenileme hızı özelliği de birleşince oldukça hızlı ve kusursuza yakın bir performans deneyiminin sunulduğunu da paylaşalım. 48 megapiksellik f/1.7 diyafram açıklığına sahip bir ana kamera kullanan Find X2, bu kameranın yanı sıra 13 megapiksellik f/2.4 diyafram açıklığına sahip telephoto kamera ve 12 megapiksellik f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera da kullanıyor.Söz konusu kameralar ile 2160 piksel çözünürlüğünde 30 ve 60 fps, video kaydı yapılabildiğini de ekleyelim. OPPO Find X2 modelinin hem video hem de fotoğraf çekme performansı oldukça başarılı. Ön kısımda ise f/2.4 diyafram açıklığına sahip 32 megapiksellik bir ön kamera tercih edilmiş. Bu kamera ile 1080 piksel çözünürlüğünde 30fps video kaydı yapabilirsiniz.Stereo hoparlörleri ile başarılı bir ses performansı sunan OPPO Find X2, Bluetooth 5.1 bağlantı teknolojisini de kullanıyor. 4 bin 200 mAh büyüklüğünde bir pile sahip olan OPPO Find X2, SuperVOOC 2.0 isimli bir hızlı şarj teknolojisine de sahip. 65W'a kadar hızlı şarj desteği sunan OPPO Find X2 modeli 38 dakika içinde tam şarj olabiliyor. Hızlı şarj destekli adaptörün standart şarj adaptörlerine oranla büyük olduğunu da ekleyelim. Şarj adaptörünün yanı sıra cihazın kutusundan kulak ve bir silikon kılıf da çıkıyor.Ekran: 6,7 inç, 120 Hz, Corning Gorilla Glass 6 korumaÇözünürlük: 3168 x 1440 (3K QHD+)İşlemci: Qualcomm Snapdragon 865 (2,8 GHz)Bellek: 12 GB RAMDepolama: 256 GBArka Kamera: 48 MP + 13 MP + 12 MPÖn Kamera: 32 MPBatarya: 4.200 mAhBağlantı: 4.5G ile Uyumlu CAT 19, Kablosuz Ağ (Wi-Fi) 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetoothv5.1İşletim Sistemi: Android 10.0 tabanlı ColorOS 7.1Renk: SiyahBoyutlar: 164,9 x 74,5 x 8 mmAğırlık: 209 gram