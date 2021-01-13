Real Madrid, Kylian Mbappe'yi transfer edebilmek için 150 milyon euro'luk bir satış listesi hazırladı.AS'a göre; Real Madrid'in tüm bu hazırlıklarının ve planlarının adı 'Operasyon Mbappe' olarak belirlendi. Mbappe için Gareth Bale, Luka Jovic, Marcelo, Isco, Dani Ceballos ve Brahim Diaz'ı öncelikli olarak elden çıkaracak. Tüm bu satışlardan elde edilecek bonservis geliri ve maaşlardan yapılacak tasarruf sadece Mbappe için kullanılacak.Real Madrid, Mbappe transferinin 150 milyon euro ile 225 milyon euro arasında bir fiyata biteceğine inanıyor. Mbappe'nin PSG'den aldığı 21 milyon euroluk net kazancına da belirli bir oradan zam yapılacak.23 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini 2022 yazında bittiğini bilen Real Madrid Başkanı Florentino Perez, bu transfer için yaz aylarında çok büyük bir baskı kuracak. PSG'nin Katarlı sahipleri Mbappe gibi büyük bir yıldızı elden çıkarmak istemese de ocak ayından itibaren Mbappe ile serbestçe görüşme hakkına kavuşacak olan Real Madrid'in, bu durumu koz olarak kullanacağı da vurgulandı.Real Madrid, öncelikli olarak belilediği 6 oyuncuyu satacak ama Florentino Perez, gerekirse başka oyuncuları da elden çıkarmaya çalışacak.