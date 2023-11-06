Haber Tarihi: 06 Kasım 2023 12:01 - Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2023 12:01

Op Dr. Tayyar Öz kimdir, neden açığa alındı?

Avukat Feyza Altun'un iddialarıyla gündeme gelen Tayyar Öz ve eşi Özlem Lina Öz ile ilgili yeni bir iddia daha gündeme geldi. Peki, Op Dr. Tayyar Öz kimdir, neden açığa alındı?

Op Dr. Tayyar Öz kimdir, neden açığa alındı?
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Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin yaşadığı skandal iddialar, Türkiye gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Bu iddialara ilişkin soruşturma devam ederken, avukat Feyza Altun tarafından gündeme getirilen başka isimler de ilgi çekiyor.  

TAYYAR ÖZ KİMDİR?

Avukat Feyza Altun'un iddialarına göre Op. Dr. Tayyar Öz ile ilgili, "Tayyar Öz Kahramanmaraşlı. Mecburi görevini Urfa Siverek'te yaptı. Buralara baktığımda ise 'Tayyar Özsefil' isimli bir ortopedi uzmanı görüyorum. Maraşder'in de bir üyesi Tayyar Özsefil isminde" açıklamasında bulundu.
Avukat Feyza Altun'un iddialarıyla gündemden düşmeyen ve birçok kişinin merak ettiği Op. Dr. Tayyar Öz, uzun yıllar sağlık sektöründe faaliyet gösterdiği biliniyor. Son zamanlarda adı Avukat Feyza Altun'un iddialarıyla gündeme gelen isimle ilgili işte tüm merak edilenler...
DOKTOR TAYYAR ÖZ AÇIĞA MI ALINDI?

Feyza Altun'un dikkat çektiği iddialardan biri, Op. Dr. Tayyar Öz'ün eşi olan Özlem Lina Öz ile birlikte bir kozmetik firması kurdukları ve bu firma üzerinden yüksek miktarda vergi ödedikleri yönünde. Ayrıca, çiftin lüks yaşantıları ve yüksek değerli araç sahibi olmaları da dikkat çeken konular arasında geliyor. Altun'un belirttiği bir diğer iddia ise Op. Dr. Tayyar Öz'ün soyadı ile ilgili kafaları karıştırdı. Altun, Tayyar Öz'ün soyadının başka bir ortopedi uzmanınınkiyle benzerlik gösterdiğini ve bu durumun dikkate değer olduğunu vurgulamıştı.

TAYYAR ÖZ SOYADINI DEĞİŞTİRDİ Mİ?

Avukat Feyza Altun, Dr. Tayyar Öz'ün soyadıyla ilgili ilginç iddialarda bulundu. Altun'un dikkat çektiği hususlardan biri, Dr. Tayyar Öz'ün soyadının "Öz" olduğu ve benzer bir isme sahip olan "Tayyar Özsefil" adlı başka bir ortopedi uzmanının varlığına işaret etmesi oldu. Bu benzerlik ise medyada en çok merak edilen konular arasında spekülasyonlara yol açtı. Feyza Altun'un belirttiği durum kamuoyunda merak uyandırarak dikkatleri üzerine çekti.

 

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