Op Dr. Tayyar Öz kimdir, neden açığa alındı?

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin yaşadığı skandal iddialar, Türkiye gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Bu iddialara ilişkin soruşturma devam ederken, avukat Feyza Altun tarafından gündeme getirilen başka isimler de ilgi çekiyor.Avukat Feyza Altun'un iddialarına göre Op. Dr. Tayyar Öz ile ilgili, "Tayyar Öz Kahramanmaraşlı. Mecburi görevini Urfa Siverek'te yaptı. Buralara baktığımda ise 'Tayyar Özsefil' isimli bir ortopedi uzmanı görüyorum. Maraşder'in de bir üyesi Tayyar Özsefil isminde" açıklamasında bulundu.Avukat Feyza Altun'un iddialarıyla gündemden düşmeyen ve birçok kişinin merak ettiği Op. Dr. Tayyar Öz, uzun yıllar sağlık sektöründe faaliyet gösterdiği biliniyor. Son zamanlarda adı Avukat Feyza Altun'un iddialarıyla gündeme gelen isimle ilgili işte tüm merak edilenler...Feyza Altun'un dikkat çektiği iddialardan biri, Op. Dr. Tayyar Öz'ün eşi olan Özlem Lina Öz ile birlikte bir kozmetik firması kurdukları ve bu firma üzerinden yüksek miktarda vergi ödedikleri yönünde. Ayrıca, çiftin lüks yaşantıları ve yüksek değerli araç sahibi olmaları da dikkat çeken konular arasında geliyor. Altun'un belirttiği bir diğer iddia ise Op. Dr. Tayyar Öz'ün soyadı ile ilgili kafaları karıştırdı. Altun, Tayyar Öz'ün soyadının başka bir ortopedi uzmanınınkiyle benzerlik gösterdiğini ve bu durumun dikkate değer olduğunu vurgulamıştı.Avukat Feyza Altun, Dr. Tayyar Öz'ün soyadıyla ilgili ilginç iddialarda bulundu. Altun'un dikkat çektiği hususlardan biri, Dr. Tayyar Öz'ün soyadının "Öz" olduğu ve benzer bir isme sahip olan "Tayyar Özsefil" adlı başka bir ortopedi uzmanının varlığına işaret etmesi oldu. Bu benzerlik ise medyada en çok merak edilen konular arasında spekülasyonlara yol açtı. Feyza Altun'un belirttiği durum kamuoyunda merak uyandırarak dikkatleri üzerine çekti.