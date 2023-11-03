Fenerbahçe'de cumartesi günü oynanacak Trabzonspor derbisinde savunmanın göbeğinde Samet Akaydin ile birlikte görev yapacak olan Jayden Oosterwolde ile teknik direktör İsmail Kartal yakından ilgileniyor.
KARTAL, YAPMASI GEREKENLERİ ANLATIYOR
Deneyimli teknik adam, Oosterwolde'ye güvendiğini söyleyerek kendisine cesaret veriyor ve dikkat etmesi gereken noktaları kendisine iletiyor.
İsmail Kartal, Hollandalı oyuncuyu daha önce de bu bölgede oynatmıştı. Hatta stoperde oynadığı ilk maç olan Kadıköy'deki Twente karşılaşmasında Oosterwolde takımının ilk golünü atmıştı. Bu arada İsmail Kartal'ın her ihtimali karşı savunmanın göbeğinde alternatif olarak Mert Müldür'ü de hazır tuttuğu gelen haberler arasında.
YÜKÜ AĞIR OLACAK!
Oosterwolde stoper oynayabilmesine rağmen gerçek mevkisi sol bek. Bu bakımdan derbide gözler Hollandalı'nın üzerinde olacak.
KARTAL, YAPMASI GEREKENLERİ ANLATIYOR
Deneyimli teknik adam, Oosterwolde'ye güvendiğini söyleyerek kendisine cesaret veriyor ve dikkat etmesi gereken noktaları kendisine iletiyor.
İsmail Kartal, Hollandalı oyuncuyu daha önce de bu bölgede oynatmıştı. Hatta stoperde oynadığı ilk maç olan Kadıköy'deki Twente karşılaşmasında Oosterwolde takımının ilk golünü atmıştı. Bu arada İsmail Kartal'ın her ihtimali karşı savunmanın göbeğinde alternatif olarak Mert Müldür'ü de hazır tuttuğu gelen haberler arasında.
YÜKÜ AĞIR OLACAK!
Oosterwolde stoper oynayabilmesine rağmen gerçek mevkisi sol bek. Bu bakımdan derbide gözler Hollandalı'nın üzerinde olacak.