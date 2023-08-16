Oosterwolde'ye Bundesliga'dan talip

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın yeni sezon planlamasında yer almayan Jayden Oosterwolde'ye Bundesliga'dan talip çıktı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Oosterwolde'ye Bundesliga'dan talip
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16 Ağustos 2023 09:27
Son güncelleme 16 Ağustos 2023 09:35
Geçen sezonun devre arasında İtalyan ekibi Parma'dan 6 milyon euroya transfer edilen Jayden Oosterwolde, Fenerbahçe'deki son günlerini yaşıyor...

İsmail Kartal'ın yeni sezon planlamasında yer almayan Hollandalı oyuncuya Bundesliga'dan talip çıktı. Gelen teklif ise; 250 bin euro kiralama ve 2.75 milyon euro'luk satın alma...




GEÇEN SEZON GELDİ

Fenerbahçe, geçen sezonun devre arasında Oosterwolde'yi Parma'dan kadrosuna katmıştı. Genç oyuncu, Fenerbahçe forması altında 6 maçta süre buldu.  

 
 

 

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