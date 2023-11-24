Oosterwolde, İsmail Kartal'ın güvenini boşa çıkarmadı

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'nin sol beki Oosterwolde, stoper pozisyonunda sergilediği performansla takımının vazgeçilmezi haline geldi.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Oosterwolde, İsmail Kartal'ın güvenini boşa çıkarmadı
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24 Kasım 2023 12:07
Fenerbahçe'de stoperler Luan Peres, Alexander Djiku, Rodrigo Becao ve Serdar Aziz'in sakatlığı sonrası imdada yetişen isim Jayden Oosterwolde oldu.

Asıl bölgesi sol bek olan Hollandalı oyuncu, Teknik Direktör İsmail Kartal'ın güvenini boşa çıkarmadı.

Sezon başındaki Twente maçında da stoper oynayan Oosterwolde'nin bu bölgede şans bulduğu 5 sınavda Kanarya 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi alırken 5 gol yedi ama Kartal bu futbolcudan vazgeçmedi.

Karagümrük ve Nordsjaelland maçlarında Oosterwolde stoper oynayacak. 

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