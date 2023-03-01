Oosterwolde için yeni detay

Fenerbahçe'nin, Parma'dan kadrosuna kattığı Jayden Oosterwolde için yeni detaylar ortaya çıktı.



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, sarı-lacivertliler, büyük uğraşlar sonrasında kadrosuna kattığı Hollandalı futbolcunun transferinden Parma'ya pay verecek. Fenerbahçe, Oosterwolde'yi 7 milyon euro ve üzerinde satması durumunda, karın yüzde 30'lık kısmı Parma'ya gidecek.



21 yaşındaki futbolcu, Konyaspor ile oynanan erteleme maçında sonradan oyuna girerek ilk kez Fenerbahçe formasını giymişti.



Fenerbahçe, genç sol beki 7 milyon euro ve 1 milyon euro bonus karşılığında kadrosuna kamıştı.





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